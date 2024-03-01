Сюжет Reveal the Kraken

Кто же не знает шхуну «Мертвая голова», на которой плавает Вилли Джонс? Да разве только сухопутные крысы! Впрочем, и многие из этих презренных созданий тоже слышали о похождениях Вилли Джонса, который ограбил десятки торговых кораблей. Наверняка в трюме «Мертвой головы» хранятся горы золота... так думали тысячи самых разных людей и отчасти они были правы.

Вилли Джонс прославился не только кровожадностью, но и острым умом! Он прекрасно понимал, что судно пойдет ко дну, если возить добычу в трюме. Ну а спускать все добро на Тортуге команда просто не успевала. Оставалось только одно – зарыть клад!

Каждый год «Мертвая голова» держала курс к острову Веселого черепа. Небольшой клочок земли находился где-то на задворках Карибского моря, куда мог заплывать только сам черт, да и то как следует перебрав рома. Вилли Джонс настраивал волшебный компас, который запоминал маршрут, и отдавал команду «Полный вперед!». Хитрый пират специально обходился без карты – он догадывался, что рано или поздно кто-нибудь захочет скормить его рыбам ради куска пергамента, который может привести к залежам награбленных сокровищ.

Как ни странно, Вилли Джонс не особенно переживал за судьбу золота. Его гораздо больше беспокоил сундук артефактов, в котором хранились волшебные вещицы. Собственно, он и компас держал в сундуке, пока не научился им пользоваться. Что ни говори, а Вилли Джонс был человеком малограмотным, который даже читал с большим трудом. А тут артефакты – попробуй понять, как работает вся эта магическая дребедень!

И вот очередной год плавания подошел к концу. «Мертвая голова» плыла на остров Веселого черепа – капитан хотел оставить в пещере золото и прикопать сундук с разными волшебными штуками, чтобы до них не добрались чьи-нибудь загребущие руки. Тем более, некоторые матросы уже начали коситься на добычу, которой капитан никогда не делился, особенно, чертов боцман, считающий каждый пиастр, словно проклятый счетовод из Ост-Индской компании!

Шхуна приближалась к острову. Вдруг воды забурлили и на поверхности показались гигантские щупальца! Матросы побежали к пушкам – они с первых секунд поняли, с кем им предстоит иметь дело... хотя мало кто верил в легенду о кракене. Но теперь ее герой всплыл на поверхность и раскрыл огромную пасть, чтобы затянуть корабль в бездонную глотку!

Матросы палили из всех пушек, которые были на корабле. Чудовище ненадолго отступило и снова перешло в атаку – на этот раз кракен пустил в ход щупальца, усеянные смертоносными присосками! Тут один из матросов вспомнил легенду: сердце огромной злобной твари находится во рту – оставалось лишь заставить монстра раскрыть пасть и пальнуть! Вдруг повезет... никаких других шансов выжить в схватке с кракеном у «Мертвой головы» не было, равно как и у ее команды.

Внезапно ядра закончились. Кракен продолжал молотить щупальцами по воде, однако корабль Вилли Джонса до сих пор оставался на волнах и назвать это, кроме как чудом, язык не поворачивался. Но тут удача отвернулась от старого морского волка, и корабль разлетелся в щепки.

Кракен сожрал всех матросов и залег на дно вместе с остатками пиратской шхуны. Чудовище не интересовал ни сундук с артефактами, ни золото, ни меч атлантов, который Вилли Джонс носил при себе. Монстр просто поел и все! Возможно, сейчас он уплыл куда подальше, и вам повезет достать со дна сокровища капитана «Мертвой головы»...