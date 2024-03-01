Сюжет Duolito Iceman

Дулито с детства обожал мороженое, предпочитая его всем остальным лакомствам. Даже шоколад, по его мнению, находился только на втором месте. Когда мальчик вырос, то решил стать продавцом мороженного, чтобы нести в мир прекрасное. Надо сказать, его маленький бизнес процветал благодаря душевному отношению к делу! Дулито придумал десятки рецептов самого разного мороженного, в каждый из которых была вложена частичка его души… стоило только фургону нашего героя остановиться где-нибудь, как к нему тут же вырастала очередь, в которой стояли и взрослые, и дети.

В один прекрасный день Дулито ехал в другой город, сидя за рулем своего фургона, и наслаждался мороженным, приготовленным по новому рецепту, в которое добавил фирменную посыпку, присланную дядюшкой. Старик всегда знал, как порадовать племянника! А вкус у мороженого получился просто великолепный – хотелось есть его снова и еще, что, конечно, очень хорошо с точки зрения репутации и коммерции.

Вдруг он увидел, как из-за вершин деревьев поднимается башня, упиравшаяся в облака. Дулито остановил фургон и отправился посмотреть на самое настоящее чудо. Ему пришлось пройти через лес по тропинке, вдоль которой порхали огромные бабочки. Мимо прошел благородный олень, пробежали зайцы, прокрался лис, и все они улыбались человеку, которому высшие силы показали настоящее чудо!

Не переставая удивляться происходящему вокруг, Дулито вышел на огромную зеленую поляну, расцветавшую среди леса, на которой стояла высоченная башня! Он вдруг понял, что должен добраться до самого верха – внутренний голос подсказывал ему, что там находится все самое интересное! И Дулито отправился в путь по винтовой лестнице, обвивавшей башню, словно змея.

Ох и долго же пришлось забираться наверх! Наконец Дулито преодолел последнюю ступеньку и увидел ангелов, которые ели мороженое. Они угостили запыхавшегося человека, и тот едва не запел от счастья – никогда ему не доводилось пробовать ничего подобного! Дулито попросил рассказать рецепт божественного лакомства. Ангелы не стали делать из этого секрета и сообщили все, что хотел узнать продавец мороженого. Затем гостя подхватили под руки и отнесли по воздуху туда, где он оставил свой фургон.

Дулито на секунду закрыл глаза и очутился в кабине. Через несколько секунд он пришел в себя, а потом выбросил мороженное с посыпкой в окно, подумав, что нечего связываться с этим колумбийским дядюшкой и от посылки его лучше вообще избавиться! Башня к тому времени куда-то исчезла… а, может быть, ее и не было…

Потом в голове Дулито всплыли рецепты ангелов. Конечно, это казалось диким, но чем черт не шутит! Приехав в другой город, он приготовил шоколадное, ванильное и фруктовое мороженое. А потом еще и сделал ангельский микс, оказавшийся самым вкусным.

Мороженое, приготовленное по небесным рецептам, разбирали за считанные минуты. Покупатели удивлялись великолепному вкусу, а Дулито поражался, как такое могло получиться. Возможно, колумбийский дядюшка – не такой уж плохой человек, как говорят полицейские, и его подарки иногда позволяют приподнять завесу между мирами… а, в общем, знаете, лучше не стоит! Кушайте мороженое и будет вам счастье!