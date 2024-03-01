Сюжет Astro Cash – Hold and Win

Этой ночью профессор Губус сидел за нанотелескопом, наблюдая за происходящим в глубинах космоса. К счастью, ничего внештатного не происходило: планеты находились на своих местах, временами пролетали кометы и астероиды, черные дыры оставались там, где и положено... короче говоря, в межгалактическом пространстве царила полная идиллия. Правда, ровно до того момента, пока из созвездия Альфа-Центавра не показался пылающий «сюрприз»! Это был огромный астероид, который представлял серьезную угрозу для относительно небольшой планеты, вроде Земли. Впрочем, профессор Губус был уверен в том, что объект не долетит до нашей галактики...

Он рассчитывал на черные дыры – на пути астероида их было довольно много! Правда, пылающий объект по какой-то странной причине постоянно отклонялся от своей изначальной траектории в разные стороны, словно издеваясь над профессором, который напряженно следил за полетом, астероида. Опасный сюрприз из другой галактики обходил небесные тела одно за другим, будто бы летел куда-то к своей цели.

Губус уже подумал о том, что астероид врежется прямо в Солнце! Судя по его траектории это вполне могло произойти со всеми вытекающими последствиями. Правда, нашей галактики объект достигнет лет через десять, и это в самом оптимистичном случае, если на его пути не возникнет препятствий. Но в таком случае астероид долетит до планеты Земля, а там события будут развиваться по двум сценариям...

В первом случае объект рухнет в Тихий океан, создаст гигантские волны, и добрую половину человеческой цивилизации просто смоет! Если объект приземлится на сушу, то произойдет сокрушительный удар! С лица планеты будут стерты целые страны, произойдет изменение структуры земной коры, в общем, последствия людей ожидают самые неприятные и после них мир уже никогда не будет прежним.

Профессор Губус бросил наблюдение и поспешил в Центр контроля за небесными телами. Он сообщил экспертам неутешительные выводы, основанные на математических расчетах и фактах. Естественно, все сразу засуетились, после того как увидели астероид в телескопах.

Поначалу глава Центра контроля за небесными телами предложил расстрелять опасный объект из бластеров, но после ряда дополнительных расчетов стало ясно, что ничего не выйдет. Во-первых, космическим кораблям не угнаться за этой громадиной. Во-вторых, не факт, что мощности бластеров хватит для физического уничтожения астероида. Судя по данным, полученным в ходе спектрального анализа, тело объекта состоит из твердых и горючих газообразных соединений, в том числе и кристаллизованных.

Наконец эксперты приняли решение о создании искусственной черной дыры, через которую астероид попадет в измерение, находящееся вне пространства и времени. Конечно, никто не может предсказать, где он окажется после этого, но в любом случае его падение произойдет далеко за пределами Солнечной системы, а это главное!

Правда, ученым потребовалось много денег. Разумеется, в правительстве выделили соответствующую статью в бюджете – еще бы, никто из политиков не захотел допустить геологического краха планеты и смерти миллионов людей! Банки отгружали наличные тоннами! А ученые работали, создавая искусственную черную дыру прямо на границе Солнечной системы. Кстати, если вы хотите заполучить немного кэша себе, то можете тоже поработать вместе с ними прямо сейчас!