Сюжет Bounty Hunter

Ну вот, все, приехали – банда «Охотников за наградой» оказалась на скамье подсудимых! Правда, не в полном составе: Линда, Джейк, Майк и Сэм – не хватает Вилли. Наверное, люди, видящие почти всю команду в сборе, думают, будто парень погиб в перестрелке с копами. Ага, сейчас!

А началось все с того дня, когда Линда прочла в газете статью, в которой писали о бриллианте весом в семьдесят карат. Разумеется, «Охотники» определенно заслуживали такую «награду»! Банда единогласно решила прибрать к рукам камешек, который стоит целое состояние.

Алмаз хранили в галерее Центрального банка. Днем проникнуть туда было проще простого, благо там регулярно проходили экскурсии. Пока местная сотрудница рассказывала группе о истории и достижениях одного из колоссов финансовой системы в стране, банда внимательно изучила все нюансы, без которых придумать хитрый план было бы просто невозможно.

Через неделю «Охотники за наградой» совершили дерзкое ограбление. Все прошло чисто! Конечно, пришлось устроить в галерее небольшую заварушку: поднять тревогу, дождаться, пока объявят эвакуацию и действовать предельно быстро, не забывая об осторожности. Банда легко покинула здание. Добравшись до условленного места, грабители спустились в бункер и... оказались в лапах полиции. Копы, можно сказать, взяли их на горячем. Бандиты только одного не могли понять, как полиции удалось пронюхать об этом месте?!

Позже выяснилось, что малыш Вилли, будь он трижды неладен, решил начать новую жизнь. Ну и, разумеется, получить награду, которая полагалась информатору, располагающему сведениями о членах банды «Охотники за наградой». Этот гад собирался начать новую жизнь, отмывшись от старых грехов и с полными карманами...

Вилли настучал копам. Благодаря этому «дятлу» они знали о каждом шаге банды. Полиция была в курсе всех деталей хитрого плана по похищению камня, однако не стала препятствовать на первых этапах его исполнения. Легавые просто дождались грабителей в убежище и взяли их в тот самый момент, когда они уже были готовы открывать шампанское, чтобы отпраздновать успех.

Банду отправили за решетку, машина правосудия закрутилась. Через несколько месяцев грабители предстали перед судом. Там же они встретились и с малышом Вилли, который фигурировал в деле в качестве свидетеля. Ну а в благодарность за помощь в поимке опасных преступников Фемида любезно забыла о прошлых подвигах своего информатора, который много лет работал бок о бок с остальными членами банды.

Судья слушал материалы дела, поглядывая в окно – скучающий взгляд тонко намекал всем присутствующим на то, что приговор уже подготовлен. Дело рассматривали несколько дней, пара из которых ушла на оглашение всех «подвигов», совершенных «Охотниками за наградой».

Грабители получили весьма солидные сроки. Отбывать наказание «охотникам» предстоит в Сан-Квентине и прочих федеральных тюрьмах для особо опасных преступников, которые, скорее напоминают филиалы ада, чем пенитенциарные учреждения.

Возможно, кто-то скажет, что во всем виноват проклятый стукач, и отчасти будет прав. Но дело в другом – все преступники кончают или плохо, или хуже некуда. Не нарушайте закон, лучше играйте в любимые слоты и пусть вам повезет сорвать банк!