Сюжет Miko Festival Feature Buy

Ура, совсем скоро состоится фестиваль Огненного дракона! На самом деле это всего лишь конкурс бикини среди девушек, но очень популярный. Да и награждать победительниц будет не Огненный дракон, а организатор и спонсоры, но это нисколько не умаляет популярность ожидаемого мероприятия, на котором зрители смогут получить море эстетического удовольствия, и участницы покажут себя во всей красе!

Мико и ее сестры тоже хотели побороться за лавры победителей. В назначенный день красавицы явились на кастинг и были допущены к участию в конкурсе. Наконец, настал тот самый день! Все участницы благополучно прошлись по подиуму, сверкая роскошной улыбкой. Члены жюри выставили оценки красавицам. Оставалось только объявить победительниц – Мики и ее сестры слушали ведущего с замиранием сердца, надеясь занять призовое место... надо сказать, девушек очень удивило услышанное!

Первое место досталось президенту Ассоциации феминисток из Нью-Йорка. Неизвестно, чем она покорила жюри: то ли ногами, покрытыми толстым слоем лоснящейся шерсти, то ли обещанием засудить всех, если что-то пойдет не так.

Второе место досталось модели плюс-сайз, прибывшей из того же самого города, что и президент Ассоциации феминисток. Вероятно, члены жюри испугались печальной участи быть съеденными, да и судов им тоже категорически не хотелось, поэтому дама с огромными формами удостоилась серебряной короны, полагающейся обладательнице второго места.

Бронзовыми призерами стали сразу две дамы из все того же старого доброго Нью-Йорка, которые были женой номер один и два. Разумеется, они пугали жюри судами, требовали толерантного отношения к себе и грозили устроить радужную демонстрацию, если что-то пойдет не так. Естественно, все эти проблемы организаторам совершенно не нужны, поэтому двум участницам, «играющим за другую команду», отдали третье место на двоих.

Потом на сцене появилась шикарная блондинка, поражающая зрителей красотой огромных глаз и бюста, подпрыгивающего при каждом шаге. Ведущий, которого на секунду позвали за кулисы, почти сразу вернулся и объявил еще одну чемпионку, заслужившую первое место наравне с президентом Ассоциации феминисток. Среди зрителей поползли слухи, будто эта дама с удовольствием исполняет все фантазии одного из организаторов, и якобы она «заработала» первое место в самом прямом смысле этого слова.

Далее шли какие-то темнокожие девушки из черных районов, потом еще пара моделей и... в общем, Мики уже не слушала, да и ее сестры тоже – красавицы находились в состоянии легкого шока! Кто-нибудь из них определенно должен был удостоиться призового места, но, как выяснилось, судьи куплены, запуганы и вообще правды в нашем суровом мире днем с огнем не сыщешь...

Мики и ее сестры решили провести свой конкурс бикини. Конечно, участвовать в нем имели право только они! Микки убиралась по вечерам в храме дракона, которому судьба уготовила роль подиума. Ключи у нее были всегда под рукой. Оставалось только выбрать подходящий вечер и показать класс.

Девушки пригласили на камерное мероприятие всех друзей и знакомых. Сейчас осталась все лишь пара мест. Возможно, вы хотите посмотреть на настоящих красавиц в откровенных купальниках? Тогда добро пожаловать на Фестиваль Мики!