Сюжет Coin Volcano

Пит много лет охотился за сокровищами по всему миру и стал довольно богатым человеком. Впрочем, несмотря на нажитое состояние, азарт не исчез: его по-прежнему тянуло на приключения. Особенно на такие, в конце которых отважного путешественника ждала награда вроде артефакта, священной реликвии или хотя бы сундука драгоценных камней, принадлежавшего… ай, неважно, кому!

Вот и сейчас, когда Пит изучил все необходимые материалы, его снова потянуло на приключения. Карты, отчеты, папки и записи, лежавшие на столе, касались легенды о золотом ручейке…

У подножья вулкана, который назывался «Пасть демона», находилась деревенька. Народ здесь жил очень бедно, равно как и в других подобных поселениях. Боги смотрели-смотрели на крайнюю нищету и, наконец, сжалились над людьми. Один из них спустился с небес, подул на первый попавшийся холм, и из него потекла вода. Частенько в потоке попадались симметричные круги золота – за каждый такой в любом городе можно было выручить кучу денег.

С каждым годом местные богатели. Деревенька разрасталась, пока не превратилась в целый город. Люди, которые когда-то поклонялись богам, позабыли о них, хотя о волшебном ручье помнили очень даже хорошо!

Неблагодарные смертные разочаровали высшие силы. С тех пор боги зареклись помогать людям. В наказание они пробудили «Пасть демона» – вулкан изверг огненные реки, которые буквально смели и затопили целый город.

Вот такая вот легенда вдохновила Пита на поиски! Дело в том, что в мифе нигде не говорилось об уничтожении золотого ручейка. С большой вероятностью он все еще течет, возможно, глубоко под землей или под слоем застывшей лавы – в любом случае поискать его определенно стоит! Тем более, это гораздо лучше, чем просто сидеть в своем особняке и умирать от скуки…

Пит собрал экспедицию, которая отправилась к вулкану «Пасть демона». Сейчас он был совершенно безопасен, хотя когда-то изливал расплавленную магму направо и налево. Группа ученых проанализировала место, на котором предположительно находился город, в том числе и глубокие слои грунта. Начались раскопки, благодаря которым Пит надеялся докопаться до истины. А то кто его знает, может, никакого города никогда не было, а в легенде столько же правды, сколько и в предвыборных обещаниях проклятых демократов…

Через пару недель рабочие докопались до города, находившегося глубоко под землей. От него остались только развалины, однако теперь у ученых появился ориентир относительно того, где искать ручеек, если тот, конечно, не пересох за столько лет.

Раскопки продолжались, рабочие ворчали из-за сверхурочной работы, а Пит гадал: течет ли водичка или, может, игра не стоила свеч, и куча денег потрачена впустую. Наконец, наступил момент «икс» когда ученые нашли холм, рядом с которым валялись странные золотые круги…

Правда, никаких признаков воды не было и в помине. На одном из кругов неизвестный нацарапал следующее: «Нечего помогать этим неблагодарным свиньям!» и чуть ниже подпись: «С уважением, боги».

А ручеек действительно высох. Впрочем, золотой круг, предположительно, подписанный высшими силами, и сам по себе был той еще наградой! Попробуйте воззвать к богам, как жители легендарной деревеньки, или просто сыграйте, и тогда, возможно, у вас тоже прибавится золота!