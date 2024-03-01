Сюжет Werewolf: Darkest Flame

Ведьма задула свечи и задумалась над возникшей проблемой: ее подопытный сбежал пару недель назад! Хуже всего то, что на нем висело проклятие оборотня, защищающее от магии, которое мешало хозяйке вернуть беглеца обратно в замок.

По ночам подопытный превращался в опасное чудовище, творившее разного рода бесчинства до самого утра. Незадолго до рассвета оборотень уходил глубоко под землю и спал, пока не наступала ночь, а потом снова выходил на охоту.

Местные пытались убить зловещее создание, но ни пули, ни мечи – ничего не могло причинить ему вред, кроме серебра, которого у нищих крестьян, разумеется, не было. Ну, а сама ведьма не спешила помогать холопам, желая посмотреть, что будет дальше.

Хозяйка замка вдоволь нагляделась на шалости проклятого, когда принадлежащие ей крестьяне принесла в два раза меньше прибыли! Оборотень успешно сокращал численность скота и рабочих рук, влияя на доходы ведьмы крайне негативным образом. Недосчитавшись н-ной суммы денег, она обратилась за помощью к охотнику на чудовищ. Конечно, хитрая миледи прикинулась бедной несчастной женой покойного герцога, которая знать не знает, что делать с ужасной бедой и откуда вообще эта тварь свалилась на ее голову!

Ловец всякой разной нечисти выслушал «невинную овечку», поигрывая ожерельем из зубов оборотней, и согласился. Почему бы не сделать доброе дело, за которое хорошо заплатят? На следующий же день охотник отправился на поиски оборотня.

Местные крестьяне последний раз видели его возле пещер недалеко от замка, однако сами не решались спуститься и наказать виновника своих бед – у них и на поверхности-то не было ни шанса, а под землей чудовище просто разорвало бы их всех на мелкие кусочки! Но охотника не испугать острыми когтями и вонью волчьей шкуры, которую тот узнавал за версту.

Вооружившись пистолетом, заряженным серебряными пулями, сосудом со святой водой и крестом, охотник спускался все ниже, проникая туда, куда, похоже, вообще никогда не ступала нога человека. В какой-то момент ему показалось, что еще немного, и он пройдет землю насквозь, а потом выйдет где-нибудь с другой стороны!

Конечно, этого не случилось. Охотник действительно вышел, но не на другой стороне земного шара – ему удалось спуститься в огромную пещеру, через которую протекали реки лавы. Он приготовился к встрече со злом, обитавшим где-то здесь, точнее, отсыпавшимся после ночных загулов.

Оборотень выскочил неожиданно и с силой толкнул охотника! Тот упал на камень и уронил бутылку со святой водой, разлетевшуюся вдребезги. Впрочем, пистолет-то никуда не делся – охотник начал палить по чудовищу, которое совсем не ожидало града серебряных пуль! Монстр завыл и упал, истекая кровью.

Как только оборотень испустил дух, охотник отделил его голову от тела и вернулся обратно на поверхность, правда, там, где царил свет яркого солнца, проклятие исчезло! Голова чудовища превратилась в человеческую...

Ведьма, увидев трофей, поскорее обвинила охотника в убийстве невиновного слуги, который пропал из её замка, а самого ловчего – в преступлениях оборотня. Более того, она даже засвидетельствовал, что видела превращение... В общем, сначала крестьяне повесили охотника, у которого так некстати закончились пули, потом похоронили голову «невиновного» со всеми почестями. А ведьма не заплатила ни копейки и избавилась от оборотня. Вот и верь бабам после этого...