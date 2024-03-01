Сюжет Dionysus Golden Feast

Стоило Зевсу завести интрижку с Семелой, как появился Дионис. Отец испугался, что его супруга Гера попытается убить ненавистного ребенка, поэтому он отправил мальчика к сестре своей любовницы, которая была замужем за Афамантом. Но надежды Зевса оказались куда более оптимистичными, чем реальность! Гера нашла мальчика и наслала на Афаманта безумие, из-за которого тот убил собственного сына. Дионису пришлось прыгнуть в море и спасаться бегством. К счастью, юного бога подобрали нереиды.

Узнав о случившемся, Зевс превратил сына в козленка и приказал Гермесу отнести его в Нису. Там Диониса воспитывали нимфы. Позже, когда мальчик вырос, его наставником стал учитель Силен, который рассказал ему о самых разных тайнах природы и научил виноделию.

Спустя годы Дионис отправился в странствия. Он учил людей выращивать виноград и делать отличное вино, правда, часто ему сопутствовали безумие и насилие. Есть мнение, что все это были проделки Геры, но та упорно отнекивалась, строя из себя наивную дурочку.

Пока Дионис странствовал, с ним произошло множество самых разных событий! Бог виноделия побывал в плену у пиратов, совершил трехгодичный поход в Индию и даже спускался в царство мертвых.

Позже Дионис повстречал Ариадну. Тесей, которого красавица спасла от гибели в логове Минотавра, бросил ее самым вероломным образом. Ариадна хотела прыгнуть в море со скалы, но Дионис предупредил ее, что раны, нанесенные несчастной любовью, лечатся не так. Он угостил ее вином и показал жизнь с совершенно иной стороны.

Дионис очень хотел жениться на Ариадне, да только она же была смертной! Впрочем, он не собирался отказываться от своей затеи. Будучи одним из любимых сыновей Зевса, бог вина и веселья попросил отца сделать Ариадну бессмертной богиней. Главный олимпиец не мог отказать своему отпрыску, и в итоге свадьба все же состоялась.

С тех пор Дионис живет в заоблачном мире богов вместе с любимой супругой. У него есть рог изобилия, из которого сыплются все земные блага. Дворец Диониса окружен виноградниками, каких нет на земле. Частенько бог вина и веселья устраивает театральные представления, в которых участвуют нимфы, сатиры, и другие приглашенные актеры.

Ариадна играет на арфе, которая издает звуки неземной красоты. Будьте уверены, вы никогда не слышали ничего подобного! А еще у Диониса есть перчатка «Золотой кулак», которую ему подарил Гефест. Бог-кузнец преподнес ее на День рождения, правда, сначала ему следовало бы подумать над тем, есть ли от такого подарка хоть какая-то польза.

Волшебная перчатка превращает в золото все, к чему прикасается его носитель. Да только зачем презренный металл тому, кто обладает божественной силой и бессмертием?!

Многие люди не прочь заполучить «Золотой кулак». Да и Дионис готов подарить свою перчатку какому-нибудь любителю вина, с которым можно выпить и погрузиться в беседу о самых разных вещах.

Вы хотите создавать золото, как легендарный Мидас, одним только прикосновением? Тогда вам определенно нужна эта перчатка! Отправляйтесь на Олимп вместе с нами и попросите у Диониса отдать вам «Золотой кулак»! Будьте уверены, он не откажет хорошему человеку и доброму собутыльнику, которые не мыслит своей жизни без виноградного вина.