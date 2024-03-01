Excalibur vs Gigablox
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Обзор Excalibur vs Gigablox

Количество линий
Количество линий: 50
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X4050
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Excalibur vs Gigablox

Сотни лет Британия не знала бед. Жизнь в королевстве шла своим чередом, Артур преспокойно восседал на троне, а соседи и думать забыли о попытках завоевать огромную империю. Все было просто замечательно, пока в Британию не вторгся враг...

Зловещий Гигаблокс не щадил никого! Он захватывал один город за другим, подчиняя себе Британию по кусочку. Войска короля Артура Гибли тысячами! Не прошло и пары месяцев, как армия Гигаблокса стояла у стен Камелота, потрясая копьями и мечами.

Король Артур понимал, что шансов выстоять в борьбе с грозным противником нет совершенно никаких. Он уже мысленно приготовился принять смерть воина, как вдруг в тронный зал вбежал запыхавшийся Мерлин – волшебник спешил сообщить его величеству радостную новость!

Королевский маг наконец закончил составлять сложнейшее заклинание призыва, благодаря которому можно вызвать легендарных героев. Артур был готов пообещать им любую награду за помощь в борьбе с захватчиком. Король собирался лично возглавить армию великих воителей, взяв в руки экскалибур! Ну а если ничего не выйдет, то хотя бы умереть с честью, сражаясь за Британию.

Повелитель отправился в подвал замка и вырвал экскалибур, воткнутый в камень. Пока он ходил туда-сюда, Мерлин уже призвал Ахиллеса, который не очень-то понимал, что происходит и где он вообще оказался! Артур объяснил ему все, как мог, и попросил помощи в обмен на горы золота. Разумеется, Ахиллес согласился, ведь он ничего не боялся в этой жизни, кроме удара в пяту.

Следующим был великий Мусаши! Мерлин призвал легендарного самурая случайно, однако это тот самый случай, когда простофиля попадает пальцем в небо и срывает банк.

Король уговорил и Мусаши, а Мерлину он приказал продолжать колдовство до команды «горшочек, не вари»! Волшебник вызвал легендарного Сигурда – известного скандинавского героя, который совершил множество подвигов. Однажды воитель убил дракона – не зря о нем сложили столько мифов и легенд. Артур убедил Сигурда сражаться на его стороне, пообещав ему золото и столько пива, сколько удастся найти по всей Британии.

Следующей во дворце появилась принцесса Мулан. Когда-то она повела целую армию вместо отца, который к тому времени стал очень старым и частично недееспособным. Принцесса не подвела императора и доказала, что она вполне достойный преемник, хоть и была единственной женщиной в великой армии. Король Артур нашел общий язык и с ней, пообещав с три короба. Ну, к его чести, стоит заметить, что он всегда держал слово.

Король был готов призвать целую армию, но у Мерлина хватило сил еще только на одного человека – им оказался Кухулин. Герой ирландских мифов согласился сразиться с Гигаблоксом за сундуки золота и крепкий эль в неограниченном количестве.

Между тем стены Камелота задрожали под натиском несметной армии. Захватчик решил сравнять с землей королевский дом, однако он и подумать не мог о том, что это будет совсем не так просто, как казалось! Король Артур повел свою армию в бой, взмахнув экскалибуром! Конечно, она была совсем не такой многочисленной, как войска Гигаблокса, однако каждый герой, присягнувший на верность законному правителю Британии, стоил сотен тысячи хорошо обученных солдат. Да, с Артуром идут в бой первые герои мифов и легенд, но кто знает, возможно, ваша помощь тоже будет очень кстати – дерзайте, и да падет зловещий Гигаблокс!

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