Сюжет Ghost Huntin

Майк охотился за приведениями, которые периодически вылезают в наш мир из загробной реальности. Некоторые из этих ребят совершенно безобидны – они просто болтаются туда-сюда и никак себя не обнаруживают. Другие, наоборот, не стесняются публичности, но, в целом, не являются враждебными. Последние же бывают самыми разными!

Чаще всего люди сталкиваются с полтергейстами. Ну, вы знаете, это когда в доме будто бы появляется невидимый пьяный дебошир, который разбрасывает все, до чего сможет дотянуться. Иногда полтергейсты превращаются в большую проблему! Майку не раз приходилось сталкиваться с этими приведениями. Правда, для профессионального охотника они не представляют особой угрозы, даже самые буйные. Всего-то и нужно включить сканер, да найти чертовщину, которая тут проказничает и портит людям жизнь.

Но иногда Майку встречались напасти похуже полтергейстов! Это были не какие-нибудь слабенькие сгустки эктоплазмы, которые только и могут что делать страшные рожи, да завывать, словно ветер в глубоком ущелье! Опасные приведения представляли серьезную угрозу для людей, тем более, некоторые из них были в состоянии материализоваться и сомкнуть ледяные пальцы на чьей-нибудь шее. Шансов вырваться из таких объятий у обычного человека практически нет...

Некоторые призраки, завидев охотника, начинали стрелять зарядами эктоплазмы. Довольно опасная штука, особенно концентрированная! Несколько зарядов могут нанести человеку серьезные раны и даже отправить в больницу или и вовсе на кладбище, если нападает древнее приведение, копившее силу столетиями. Майк умело отстреливался из своего бластера, пока призрак не становился достаточно слабым для аннигиляции с помощью ловушки. Порой на месте появления гостя из потусторонней реальности разворачивались такие перестрелки, каких не видели бывалые копы!

И вот Майка снова вызвали. Он сидел в своем офисе и уже собирался идти домой, как вдруг телефон взорвался неприятным треском встроенного звонка. Майк взял трубку и выслушал дрожащий голос на другом конце провода – в Гарлеме опять творилось что-то неладное! Нет, дело вовсе не в разгуле преступности, торговле запрещенными веществами и прочих проблемах, которые были в этом районе испокон веков. Туда опять пожаловал призрак и, скорее всего, черный, а это значило только одно – бесплотное создание обязательно устроит три вагона проблем всем вокруг...

Майк выехал на вызов. Беда дала о себе знать на старом заброшенном складе, на котором тусовались разве что бомжи, да наркоманы. Очевидно, кто-то из погибших ребят вернулся к своим после смерти, правда, кореша оказались не очень-то рады возвращенцу. Тем более, тот тип, который вызвал Майка, сообщил о двух жертвах!

Охотник вышел из машины неподалеку от склада. Разумеется, он не собирался ломиться через главный вход! Майк хотел зайти с тыла и исследовать обстановку, прежде чем бросаться грудью на амбразуру. Надо понимать, что охотник – это, в первую очередь, хитрый тактик и разведчик, а не идиот, который несется вперед с пушкой наперевес!

На первый взгляд могло показаться, что все спокойно. Кругом стояла такая кристально-чистая тишина, которую можно услышать лишь в гробу. Но Майк знал – это затишье перед бурей! Видимо, призрак почувствовал неладное и специально затаился, ожидая удобной возможности нанести удар. Вы можете поохотиться за приведением вместе с Майком – вас ждет незабываемое приключение!