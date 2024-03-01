Joker Super Reels
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Обзор Joker Super Reels

Количество линий
Количество линий: 27-64
RTP
RTP: 96.08%-98.79
Max Win
Max Win: Х27000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Joker Super Reels

Ник собирался хорошо отдохнуть! Наступал пятничный вечер, и он как обычно ехал в казино. А потом Ник собирался выпить. Ну а если боги будут милостивы, то ему еще и удастся склеить клевую цыпу!

И вот в казино прибыл новый игрок, который был готов испытать удачу по- полной. Ник сел играть в покер и уже через пару сдач понял, что сегодня ему везет. Правда, через некоторое время Фортуна от него отвернулась, и парень ушел к рулетке. Ник предпочитал ставки с равными шансами, хоть и понимал, что так банк не сорвешь, однако же и продуть все из-за одного пустого спина тоже не выйдет. Тем более, он неплохо поднимал, несмотря на осторожность!

Наконец Ник отправился к столу, за которым играли в кости, потом заглянул в зал слотов – везде удача благоволила ему, правда, до определенного момента. Впрочем, опытный игрок знал, когда следует остановиться и уйти до лучших времен. Ну или хотя бы до следующего пятничного вечера.

Набив полные карманы фишек, Ник направился в бар. Там он заказал двойную порцию виски и решил отметить удачный вечер. И тут ему на глаза попалась дама, скучающая за столиком в углу – приятная девушка, которая определенно хотела познакомиться с каким-нибудь мужчиной! Ник решил удовлетворить ее желание и направился к ней, собираясь начать знакомство с коктейля для прекрасной дамы. Между ними завязался разговор, который плавно перешел в незапланированное свидание...

Далеко за полночь парочка собралась отметить новое знакомство на ложе любви и поехала домой. Одной рукой Ник рулил, а вторую положил девушке на коленку, потом поднялся выше и еще, и снова, пока не уперся туда, где находится она, чье имя созвучно с названием города Пиза.

Получая удовольствие от тактильного контакта с принцессой из казино, Ник отвлекся и перестал смотреть на дорогу. В это самое время из-за поворота выехал тягач с огромным прицепом, который влетел в несущееся на него авто! Ник толком не успел понять, что произошло, когда очнулся, тем более, его сразу потянуло куда-то вверх непреодолимой силой...

Пролетев сквозь непроглядную темноту, горе-водитель оказался в маленькой комнате, где не было никого, кроме парня с крыльями за спиной. Тот кивнул Нику на стену, показав киноэкран, появившийся из неоткуда. Побежали титры, начался фильм. В главной роли был Ник – ему показывали собственную жизнь, начиная с того момента, как его маленькая головка показалась из чрева матери.

Фильм закончился на удивление быстро. Парень с крыльями сказал Нику, что в целом им довольны, поэтому его отправят в рай, правда, особенный – такой, в который пускают только любителей азартных игр. Новый знакомый проводил нашего героя по коридорам. Вскоре они вышли на улицу и направились к зданию, на котором сверкала неоновая вывеска: «Супер Барабаны Джокера».

Ник поднялся по ступенькам и вошел в казино. Тут его ждало целое море слотов на любой вкус! Ну и другие азартные игры тоже были в наличии. Симпатичные девушки подносили гостям выпивку и сигары, расторопные крупье обслуживали гостей казино за столами, откуда-то раздавалась приятная успокаивающая музыка. Ник выпил бокал шампанского и уселся играть за ближайший аппарат. Кстати, вы тоже можете побывать в раю для любителей азартных развлечений и для этого совсем не нужно умирать – просто нажмите кнопку и запустите барабаны!

Провайдер
Relax Gaming
Relax Gaming
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