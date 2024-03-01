Сюжет Japanese Coin: Hold The Spin

Госпожа Нуки сидела на шелковых подушках и созерцала икебану, погрузившись с головой в мир прекрасного. Кот Сяо терся о ногу своей хозяйки, делая вид, будто это не он напакостил по всему дому буквально с полчаса назад. Разумеется, усатый проказник даже и не думал о грядущем наказании, которое, тем не менее, было неизбежным.

Насмотревшись на икебану, госпожа решили прогуляться по саду. Она взяла веер и обнаружила, что его кто-то погрыз! Естественно, хозяйка сразу догадалась, какая нечисть изволила пошалить! Сяо тут же услышал знатную порцию отборных проклятий и получил испорченным веером по усатой морде. Да только разве можно смутить такими глупостями прожженного котяру?!

Госпожа Нуки решила взять с собой хокку любимого поэта, чтобы прочесть их, наслаждаясь красотой цветущей сакуры. Она поискала тот самый пергамент, на котором были написаны великолепные стихи, и пришла в ярость, когда обнаружила посреди строк черные следы грязных кошачьих лап! Разумеется, их обладатель тут же получил подушкой по лбу! Впрочем, спальные принадлежности госпожи Нуки были чрезвычайно легкими, почти воздушными, поэтому кота наказание не слишком-то впечатлило.

Хозяйка махнула рукой на озорника и направилась к дверям. Стоило только ей сунуть ногу в сандалии, как в ту же секунду она поняла – котик оставил дурно пахнущий сюрприз! И теперь ее нога осквернена результатом проделок блохастого озорника, который имел наглость после всего подойти к госпоже Нуки и потереться, мурлыкая громко и с удовольствием.

Любому терпению приходит конец! Вот и хозяйка решила избавиться от бессовестного кота. Она взяла его за шкирку, отнесла за ворота дома и вышвырнула подальше, плюнув вслед треклятому озорнику.

Сяо, конечно, был расстроен таким поворотом событий. Оказавшись за пределами родного дома, кот столкнулся с самыми разными угрозами: хулиганом, бросившим в него камень, собакой, которая едва не съела бывшего любимца госпожи, пьяницей, наступившим на пушистый хвост... одним словом, кругом творился кошмар!

Сяо перебрался через забор, едва не упав из-за окормленного пуза, и снова оказался в безопасности. Конечно, попадаться на глаза госпоже Нуки было категорически нельзя! Стоило немного подождать, а потом задобрить ее и вернуть все на круги своя. Кот посмотрел на окно рабочего кабинета, в котором муж хозяйки вел дела, и кое-что придумал...

Когда госпожа Нуки, заходила домой после прогулки в саду, Сяо подбежал к ней, сжимая в пасти огромную древнюю монету. Хозяйка хотела врезать коту как следует, и прогнать, куда подальше, но, увидев золото, остановилась. Пока она разглядывала реликвию, Сяо принес еще пару монет и потом ласково потерся о ноги госпожи Нуки.

Удивленная хозяйка пустила кота в дом, решив простить за такие подношения. Она никак не могла понять, где пушистый хулиган взял золотые монеты, которым исполнилась не одна сотня лет. А Сяо ничего и не объяснял – он просто мурлыкал, благодаря про себя господина Нуки и его супругу. Хозяина – за то, что тот оставил окно открытым, и хозяйку, которая не интересуется делами мужа, и ни разу не заглядывала в рабочий кабинет своего благоверного.