Wild Force Frosty Wins
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Обзор Wild Force Frosty Wins

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Wild Force Frosty Wins

В лаборатории «Икс» биотехнологи создали первого в мире ледяного киборга. Все шло просто замечательно ровно до тех пор, пока один из ученых не пришел на работу «под мухой». Несмотря на явный запах виски, его допустили к работе. Как-никак, это был руководитель проекта, без которого разработка попросту встала бы на месте. Глава рабочей группы внес в суперкомпьютер очередную формулу искусственного интеллекта, но, немного ошибся в расчетах: вместо «развиваться, учиться новому и созидать» получилось что-то вроде «захватить, рвать, метать и уничтожить людей».

Ученый пытался отменить команду, но не тут-то было! Искусственный интеллект уже обработал данные, которые воспринял как руководство к действию. Ледяной киборг уничтожил персонал лаборатории «Икс», включая охранников и уборщиков. Первыми разумный кибер-монстр убил ученых, посчитав их самыми опасными – а то вдруг как возьмут и создадут конкурента!

Научная разработка, жаждущая крови, выбралась из лаборатории и направилась в ближайший город. Киборг превращал все живое в ледышки, поэтому его оказалось не трудно найти – полиция просто шла вперед, ориентируясь на замороженные статуи. Правда, копов тоже постигла печальная участь – они превратились в мороженое со вкусом пончиков…

Хуже всего было то, что ученые сделали робота практически неуязвимым для обычного оружия! Конечно, они позаботились об ахиллесовой пяте, которая находилась в подмышке, правда, достать до нее оказалось почти невозможно. Кроме того, киборг прекрасно знал о своем уязвимом месте, поэтому берег его как зеницу ока.

К борьбе с высокотехнологичным убийцей подключилась армия, спецназ и прочие войска, которые в один миг могли снести любую угрозу! Но не тут-то было – киборг заморозил всех до единого и продолжал превращать город в филиал северного полюса.

Оставалось только одно – вызвать фантастическую тройку, чтобы усмирить проклятого робота! Первый герой умел скользить по любым поверхностям и создавать сгустки высокотемпературной плазмы, которая мгновенно растапливала любой лед. К сожалению, он не мог стрелять ими далеко – иначе ему одному удалось бы решить проблем со сбежавшим киборгом! Этот герой носил зеленый костюм, и звали его мистер Грин.

Вторым в фантастической тройке была Мисти. С помощь сверхтехнологичной пушки и квантовых зарядов она могла нейтрализовать любую технику – это то, что нужно против злобного киборга!

Человек Ракета обычно прикрывает напарников. Его зовут так из-за двух мощных установок, которые тот носит на плечах. Несколько залпов из этих пушек способы пробить огромную брешь в Великой китайской стене! Правда, он предпочитает не распространяться о хулиганской выходке, случившейся на спор по синему делу…

Получив вызов от властей, герои полетели в самую гущу событий. Мисти и мистер Грин атаковали киборга, а человек Ракета прикрывал их, как обычно! После долгой перестрелки злодей, наконец, отключился. Фантастическая тройка снова победила зло!

Герои хотели было вернуться на базу, но остались: им предстояло разморозить пару районов, которые киборг успел обработать. Тут же прибыли ученые, чтобы забрать свою игрушку обратно в лаборатории. Вот, до чего доводит пьянство! При желании оно может превратить технический прогресс в локальный конец света! Так что лучше играть, чем пить.

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