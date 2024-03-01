Mega Money Machine
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Обзор Mega Money Machine

Количество линий
Количество линий: 1
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X10510
Бонус
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Сюжет Mega Money Machine

Джон всю жизнь охотился за странными вещицами. В его доме целый этаж занимал особый музей, в который могли попасть только избранные. Коллекция экспонатов, собранных Джоном, была поистине удивительной! В домашнем музее хранились ногти Гимлера, писсуар Людовика XII, рыбий зонтик, скалка Леонардо да Винчи, частица копчика Клеопатры, пятая нога собаки и многое другое. Конечно, нашлись бы сумасшедшие, которые назвали бы уникальные артефакты непотребной ерундой, но знающие люди понимали, что все, хранящееся в музее Джона поистине бесценно!

Однажды владельцу самой большой коллекции странных вещиц на свете довелось побывать на выставке, посвященной мастерству средневековых изобретателей, и там он, наконец-то, нашел машинку Джузеппе Фаринотти! Да, да, того самого ювелира, который занимался огранкой алмазов для королевской казны. Говорят, когда очередной Карл, какой он там был по счету... а неважно! Король внезапно отравился к праотцам, отравившись не без помощи министров-заговорщиков, а хитрец Фаринотти прибрал к рукам огромный бриллиант. Никаких документов, договоров и прочих бумаг, подтверждающих заказ Карла не было и в помине! Кто же посмеет сомневаться в честности его величества или наоборот попытает обмануть...

Позже регент устроил обыск на всякий случай, мало ли, не осталось ли в мастерской ювелира чего-нибудь из казны покойного короля. Некоторые тогда подумали, а не спрятал ли пройдоха алмаз в тот «карман», на котором обычно сидит. Разумеется, слуги искали и там, но Фаринотти оказался чист и пуст в самом прямом смысле этого слова.

Говорят, хитрый ювелир спрятал алмаз в свою последнюю работу – машинку, в которой предусмотрен секретный отсек, открывающийся только в том случае, если выставить правильную комбинацию чисел. Подобрать ту самую последовательность, состоящую из множества цифр, пока никому не удалось. Впрочем, никто особо и не пытался – легенду про спрятанный алмаз было принято считать не более чем сказкой.

Джона интересовал вовсе не гипотетический бриллиант, которого, скорее всего, в машинке никогда и не было. Во-первых, реликвия сама по себе – редчайший артефакт. Во-вторых, ее можно приспособить для изготовления банкнот, имея в своем распоряжении таланты Джона. Ах, да, он же был потомственный фальшивомонетчик! Ну, сами подумайте, откуда человек, который никогда и нигде не работал, мог взять деньги на хороший дом и целую коллекцию странных реликвий? Тем более, ценность некоторых из них, мягко говоря, сомнительна и покупать их будет лишь тот, у кого денег куры не клюют...

Джон подговорил своего приятеля, промышлявшего воровством, украсть машинку Фаринотти. Опытный преступник прекрасно справился с заказом и получил в награду большой куш. Разумеется, состоящий из фальшивок. Правда, деньги старина Джон делал настолько качественные, что обнаружить подделку можно было лишь на специальной электронике, за которой сидит какой-нибудь эксперт-аналитик.

Из машинки Фаринотти получился великолепный аппарат для печати денежных купюр! Джон создавал настоящие «шедевры», правда, не мог ни перед кем похвастаться своими умениями. Еще бы, ведь если о них распространяться, мол, какой я искусный мастер и все такое прочее, то вместо награды и признания можно получить двадцать лет тюрьмы.

Кстати, Джон так и не понял, есть в машинке Фаринотти алмаз или это все байки. Возможно, вы уделите немного времени хитрому аппарату и попытаетесь раскрыть его тайну? Только подумайте, сколько может стоить королевский алмаз в наши дни! Это же целое состояние, ради него определенно стоит поковыряться в устройстве гениального ювелира!

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