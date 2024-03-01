Сюжет Jeff and Scully

Во времена Карибского кризиса Пентагон запустил программу, в рамках которой ученые создавали суперсолдат. Разумеется, все было секретно! Специально для СМИ, официальных лиц и прочих проныр, которые любят совать нос не в свое дело, программу представили как исследования зубной пасты. Это был верный расчет, потому как на эксперименты подобного рода общественность чихать хотела.

Мозгоправы собрали добровольцев со всей страны. Надо понимать, что все это были маргиналы, зэки, бродяги и придурки! Впрочем, и ежику понятно – ни один здравомыслящий человек не подпишется на роль подопытного кролика, если перечень возможных осложнений занимает более восьмисот страниц...

Добровольцам обещали кучу денег по завершении эксперимента, причем часть перечисляли на счет сразу, правда, толка от этого было немного – участники исследований не имели права покидать лабораторию, пока все не закончится. В документах фигурировали солидны суммы, поэтому желающих стать суперсолдатами набрали очень быстро.

Эксперимент основывался на изменении человеческой ДНК. Генетический код людей «правили» как могли, и в некоторых случаях даже производили межвидовое скрещивание, чтобы суперсолдаты могли приобрести способности хищных зверей. Получалось, прямо скажем, не очень.

Многие подопытные умерли еще на ранних этапах программы. Добровольцев осталось в живых процентов пятнадцать-двадцать, не больше. Среди них были двое, получившие кодовые имена Джефф и Скулли. Свои настоящие они забыли из-за побочных эффектов – когда пьяный нейрохирург удалял из их мозгов рецепторы голода, то случайно задел еще и другие участки внешней коры. После операции ни один, ни другой ничегошеньки не помнили...

Позже мозгоправы довели до ума нервную, эндокринную и другие системы в организмах подопытных. После этого преобразования участники эксперимента могли неделями обходиться без воды и еды. В какой-то момент исследователям показалось, будто они наконец поставили эксперимент на правильные рельсы, однако не обошлось без подвоха – у участников начались мутации.

Голова Джефа теперь напоминала скорее кошачью, нежели человеческую. Впрочем, он по-прежнему разговаривал как обычный человек и стал демонстрировать положительную динамику интеллектуального развития. Надо сказать, что со Скулли произошло все то же самое, однако его голова с виду напоминала гладкий зеленый череп.

К сожалению, ученым не удалось добиться большего. Эксперимент закрыли, добровольцев распустили по домам, заставив дать подписку о неразглашении государственной тайны. Джеф и Скулли уехали жить в Неваду подальше от людей. По-крайней мере там их не так часто спрашивали, почему они ходят в своих масках круглые сутки – в населенных местах обоих постоянно одолевали дурацкими расспросами!

Друзья живут обычной жизнью на те деньги, которым им заплатили после закрытия исследовательской программы. Каждый день они пытаются найти ответы на самые разные вопросы, которые мучают интеллектуалов: кто убил Кеннеди, живут ли инопланетяне в зоне 51, сколько капель воды помещается в наполненную ванну и т. д., и т. п. Кажется сейчас они заняты решением головоломки, смысл которой сводится в генерации алмаза из разноцветных значков. Попробуйте и вы вместе с ними – если вам удастся разгадать эту загадку, то это будет достижение мирового масштаба!