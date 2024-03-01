Wolf Story
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Обзор Wolf Story

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Wolf Story

Волк много лет охотился в пустошах на самых разных зверей. В один прекрасный день на него снизошло понимание очевидного факта: стаей жить гораздо проще, чем одиночкой. Вот только в окрестностях больше не было волков! Тем не менее, он не отказался от желания стать частью большой дружной стаи...

Волк предложил орлу охотиться вместе. Эта идея показалась ему разумной: тот с неба мог бы быстро находить добычу и «сигналить» напарнику, который бы сразу шел добывать мясо. Тем не менее, орлу все это не очень понравилось – он предпочитал мышей, полевок и прочую мелочь, на которую просто падал камнем с неба. В общем, у царя небесной выси не было ни малейшего желания устраивать какие-то сложные операции, да и обзавестись напарником он тоже не стремился.

Орел взмыл в небо, а волк отправился дальше искать того, с кем можно было бы объединиться в стаю. Увидев в дупле сонную физиономию совы, которую разбудил какой-то дятел, решивший позавтракать древесными букашками, серый предложил ей объединиться. Птица, повернула голову на триста шестьдесят градусов, и посмотрела на него, как доктор душевного здоровья на неизлечимого пациента. Сова не нуждалась ни в каких напарниках, стаях и прочих совершенно лишних вещах, которые никак не вписывались в ее жизнь.

Волк понял одну простую вещь – искать кого-то в стаю надо среди подобных себе! Жаль, что эта гениальная мысль не посетила его голову раньше! И вот он встретил пуму. Казалось, хищники во многом похожи, и сам создатель велел им объединиться в стаю. Пума согласилась охотиться вместе с волком, однако она сразу предупредила, что днем предпочитает спать.

Той же ночью стая вышла на охоту. Пума чувствовала себя прекрасно, а ее напарник клевал мордой, и иногда тихонько бил лапой себя по морде, чтобы не уснуть. Конечно, пума это заметила. Ей приходилось постоянно расталкивать волка и отвлекаться – как ни крути, а нормальной охоты не получалось...

Увы, волк так никого и не поймал. Пума тоже осталась полуголодной. Напарницу серого такой результат совершенно не устраивал! Стая, просуществовавшая одну ночь, разбежалась.

Выспавшись, волк отправился дальше искать себе подобных. По пути ему встретился бизон, и тот подумал, мол, чем черт не шутит?! Огромный лохматый зверь согласился объединиться с волком ради общего блага.

Ох и странная же это получилась стая! Бизон все время что-нибудь жевал: траву, листья, коренья и совершенно не интересовался мясом! Для волка оставалось загадкой, каким образом тот умудряется быть очень большим и сильным, несмотря на полное вегетарианство. А бизон не понимал, почему его напарник отказывается от сочной травы и все время хочет перегрызть кому-нибудь глотку...

Через пару дней волк ушел, куда глаза глядят, оставив бизона наедине с зеленым сочным кустом, который тот с упоением объедал, причмокивая от удовольствия. Серый ушел искать своих, понимая, что существовать он сможет только с ними и ни с кем более. В крайнем случае, волк может быть одиночкой. Потом что все остальные тоже строят из себя сильных и независимых личностей, или охотятся ночью, или вообще травоядные оригиналы, которых нормальная добыча просто не интересует. Мы желаем волку найти своих товарищей и обрести полный дзен в непростой жизни, а вам – крупных выигрышей, да побольше и почаще!

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