Сюжет Wild Waves Megaways

Клайв уже неделю ухаживал за Вики, однако у них ничего не было в самом прямом смысле этого слова. Красавица строила из себя неприступную крепость, несмотря на настойчивость ухажера. То есть, молодой человек ей вроде бы и нравился, но не настолько, чтобы броситься в его объятия и лечь в койку.

Клайв неоднократно обсуждал «неприступную крепость» с друзьями. Один приятель посоветовал воспользоваться старым проверенным способом – подарить хороший подарок! Конечно, друг подал отличную идею, но только была одна проблема – это бедность Клайва, из-за которой тот не мог подарить колье с бриллиантами или платиновое колечки, или еще какой-нибудь «таран», который мог бы пробить крепостные ворота...

Нашему герою пришлось обратить внимание на более доступные вещи. Например, на жемчуг! Относительно недалеко от берега находился остров Пьяной русалки – волны частенько выносили сюда раковины, в которых лежали жемчужины размером с голову! Но не все так просто...

На острове находилась ракетная шахта. Проще говоря, это был режимный объект, на который простым людям входить нельзя ни под каким предлогом. Вокруг острова Пьяной русалки плавали мины, а прибрежные воды кишели акулами. Ходили слухи, будто бы ракетная шахта заброшена и никем не охраняется уже много лет, однако режим свободного доступа на объект власти так и не ввели. Тем не менее, местные иногда наведывались на остров за жемчугом. Правда, теперь охотников стало меньше – говорят в прибрежных водах завелась огромная акула-людоед, которую хлебом не корми, только дай поесть хоть немного человечины.

Конечно, Клайв вознамерился совершить рискованное путешествие ради «изюминки» Вики, до которой никак не мог добраться. Он решил отправиться на остров один, когда поднимутся волны. Умелый серфер быстро доберется туда и вернется обратно. Разумеется, если будет осмотрителен – иначе попадет на мину или окажется в акульей пасти как пить дать...

Рано утром пошла волна! Клайв вскочил на доску и поплыл вперед, подгоняемый попутным ветром. Вскоре на горизонте показался остров Пьяной русалки. А вместе с ним и акульи плавники – пока хищники не выказывали агрессии, но кто знает, что придет в их кровожадные головы в следующую минуту!

Клайв доплыл до острова, обходя смертельно опасных рыб и мины, способные разнести в щепки небольшое судно или яхту. Наконец, он выбрался на берег. Оставалось только найти большую раковину и все – миссия выполнена!

Клайву повезло! На берегу лежало несколько раковин, и в одной из них огромная жемчужина ждала отважного героя, который готов на все ради своей принцессы. Клайв схватил ее и поплыл обратно – ему снова удалось поймать волны, и произошло это очень кстати! Через некоторое время он заметил огромный плавник, который держал курс прямо на него – видимо, это была та самая акула, поедающая людей с особым удовольствием!

Охотнику за жемчугом пришлось проявить чудеса высшего пилотажа, чтобы обойти мины и не стать ранним завтраком огромного хищника. Конечно, Клайв был опытным серфером, да и волна пошла отличная, поэтому ему удалось доплыть до берега целым и невредимым. Теперь оставалось только подарить жемчужину Вики, да, наконец, уже соблазнить эту «крепость» и войти в ее ворота с победоносным шествием!