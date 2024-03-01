Gryphon’s Castle Rush x 25
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Обзор Gryphon’s Castle Rush x 25

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 95%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Gryphon’s Castle Rush x 25

Услышав легенду о Замке грифонов, сэр Арчибальд буквально загорелся идеей найти его, да поскорее, пока это не сделал кто-нибудь другой! Благородному лорду очень хотелось прибрать к рукам легендарные сокровища!

Если верить слухам, в замке хранятся артефакты, принадлежащие Бессмертному королю, который прожил в своей обители более тысячи лет. Кто его знает, что с ним стало потом... говорят, он просто исчез, и вот уже много лет замок пустует.

В сокровищнице хранятся горы золота, но деньги сэра Арчибальда не сильно беспокоили – ему вполне хватало и своих миллионов, нажитых непосильным трудом простого народа. А вот артефакты – совсем другое дело!

В Замке грифонов хранился шлем, который невозможно пробить ни одним оружием, созданным человеком. Многие воины отдали бы за него полжизни! Ходят слухи, будто бы Бессмертный король стянул волшебный шлем у какого-то древнего бога, с которым столкнулся в одном из своих многочисленных странствий по миру. Сэр Арчибальд надеялся, что обманутое божество не явится в один прекрасный день за своим шлемом – все-таки сколько лет прошло с тех пор!

К тому же он очень хотел заполучить чашу вечной жизни – каждый глоток из нее добавлял несколько лет к земному пути человека. Видимо, Бессмертный король пил из нее каждое утро, и поэтому прожил невероятно длинную жизнь! Впрочем, кто его знает, может быть, он еще жив – никаких свидетельств о его смерти нет до сих пор, даже слухи почему-то не поползли, что совсем уж странно...

Говорят, что Бессмертный король оставил в сокровищнице Замка грифонов свой головной убор. Ну, разумеется, речь не о шапке! В замке хранится его корона, украшенная рубинами, благодаря которой можно обрести великую мудрость. Сэр Арчибальд был отнюдь не глупым человеком, но мудрости много не бывает, и он с удовольствием примерил бы этот артефакт.

Однажды Бессмертный король вступил в схватку с огнедышащим драконом и вышел из нее победителем. Прогнав монстра из насиженной пещеры, он забрал себе все артефакты, которые тот собирал веками. Среди разных занятных вещиц Бессмертный король обнаружил книгу драконьей магии. К сожалению, боги не дали ему способностей к колдовству, однако это вовсе не означало, что, например, сэр Арчибальд не сможет стать волшебником – он очень хотел попробовать себя в роли настоящего мага, управляющего огненной стихией!

Поскольку Бессмертного короля и след простыл, артефактам следовало подыскать нового владельца как можно скорее! Сэр Арчибальд разослал следопытов по всему королевству, чтобы найти Замок грифонов. Вскоре к нему вернулись с хорошими вестями...

Замок, принадлежавший Бессмертному королю, находился в долине, которую словно кто-то спрятал высоко в горах на востоке. Там кругом жили грифоны – огромные величественные птицы были не особенно рады чужакам и, порой, нападали на людей. Более того, одного из следопытов сэра Арчибальда сильно ранили! Впрочем, доктор сказал, что тот парень – довольно крепкий и скоро встанет на ноги.

А может ну его? Не жирно ли этому сэру Арчибальду? Дело в том, что мы тоже знаем, где находится Замок Грифонов и может проводить вас туда обходными тропами! Загляните в сокровищницу и возьмите себе все, что только пожелаете!

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