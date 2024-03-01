Сюжет Attack of the Zombies

Город Найтенбург атаковали зомби! В первый день пришло всего лишь пятеро мертвецов, которых полицейские упокоили без особых проблем. К сожалению, они успели загрызть старика, девочку и собаку, однако в остальном все обошлось. Главное, что пончики и полицейские не пострадали!

После осмотра тел выяснилось следующее: мертвые пожирают мозги. У старика съели только кусок левого полушария, а черепная коробка девочки оказалась совершенно пустой – видимо, зомби выгребли все без остатка! Конечно, злые языки утверждали, что малышка просто родилась совершенно безмозглой, но теперь это уже не имело никакого значения. Тем более, безутешные родители вдоволь наплакались по своей дочурке уже к вечеру, и на следующий день малышку благополучно кремировали, чтобы не тянуть резину.

Старика решили похоронить на кладбище. Как известно, упокоить человека быстро практически невозможно из-за бюрократии, поэтому жертве мертвецов пришлось полежать в морге несколько суток. Правда, через пару дней старик встал и предстал перед санитарами и патологоанатомами – двое тут же умерли от разрыва сердца, сопровождающегося опорожнением кишечника, остальных дедушка загрыз, не моргнув и глазом! Разумеется, оживший покойник съел мозги несчастных жертв... вот так начался апокалипсис в Найтенбурге.

Начались ожесточенные бои между живыми и мертвыми. С каждым днем ходячих трупов становилось все больше, выжившие были вынуждены укрыться в торговом центре. Живые понимали, что если зомби продолжат пребывать, то рано или поздно им настанет конец. Убитые пополняли ряды мертвых любителей свежих мозгов – численность армии разложенцев увеличивалась с геометрической прогрессией...

Наконец среди выживших нашелся человек, который рассказал историю о том, как шестеро придурков отправились на кладбище вызывать дьявола. Во время ритуала что-то пошло не так: то ли мясо оказалось испорчено, то ли кровь взяли не у девственницы, а может вообще заклинание перепутали – черт ее не разберет эту проклятую латынь! Грянул гром, и мертвые полезли на свет божий. Пятерых сожрали, но одному удалось сбежать.

Тот самый горе-маг знал рецепт антидота. Разумеется, он поделился своими знаниями с остальными людьми, после того как знатно получил за проделки на кладбище, из-за которых мертвые покинули могилы! Для приготовления противоядия, останавливающего и обращающего процесс превращения в зомби, потребовались следующие ингредиенты: хвост черной кошки, порох, слезы девственницы и немного магии.

Первая попавшаяся девочка получила по мягкому месту и поплакала в мензурку, затем трое мужчин отправились в охотничий салон, находящийся этажом ниже, заглянув по пути в магазин животных, и принесли все остальное. Несостоявшийся оккультист приступил к приготовлению противоядия. Не прошло и часа, как антидот был готов! К несчастью, работал он только в том случае, если с момента укуса прошло не более двенадцати часов.

Оккультист, который внезапно превратился в спасителя живых, продолжил варить противоядие. Увы, ингредиентов нашлось немного, и обеспечить антидотом всех людей оказалось просто невозможно! Остальные решили тянуть жребий, чтобы выбрать тех, кому выпадет честь пойти отстреливать зомби.

Короткие палочки достались четырем сильным и независимым женщинам: Изабелле, Даниеле, Алисе и Стефани. Конечно, их обеспечили антидотом в первую очередь, но они все равно будут рады любой помощи в нелегкой борьбе с пожирателями мозгов – присоединяйтесь!