Сюжет Rat King

В одной из крысиных нор, которых на мясной фабрике было, как звезд на небе, стоял трон и на нем восседал повелитель самых отвратительных грызунов на свете! Вокруг сидели советники и внимательно слушали, что скажет король. Между тем, маленькая белая крыса, не спешила открывать пасть, чтобы изречь очередной приказ. Король сидел и думал, как жить дальше. А поразмыслить было над чем...

Во-первых, с прошлой фабрики крысам пришлось уйти, потому что хозяин решил бороться с хвостатыми вредителями основательно. К яду, разбросанному там и тут, грызуны давно привыкли, однако в один не самый прекрасный день пришли дезинсекторы – это был конец безоблачной жизни! Некоторые подданные крысиного короля не успели сбежать, что было особенно печально...

Во-вторых, разведка донесла печальную новость: дезинсекторы идут и сюда! Уже послезавтра они отравят здесь все, что только можно, не оставив крысам ни единого шанса. А это значило только одно – пора спасаться прямо сейчас!

Крысиный король раздумывал над тем, куда переезжать вместе с подданными. Конечно, было несколько интересных мест, но, перед тем как выбрать себе новый дом, следовало хорошенько все обдумать.

Завод по производству шин и покрышек отпадал без вариантов! Фабрика, на которой выпускалась жевательная резинка, казалась более приемлемым домом, но на самом деле предприятие это было таким же бесперспективным. Разумеется, для крыс.

Крысиный король всерьез подумывал о пекарне, находившейся по соседству, в которой выпекали самый разный хлеб. Правда, его предложение отвергли более половины советников! Очень многие не хотели жить на хлебе и воде в буквальном смысле, а бегать куда-то за пределы любимого дома, чтобы раздобыть гарнир, считали совсем уж мерзким делом.

Молочный завод крысиный король отверг с негодованием! Уж больно однообразную там производили еду. Кроме того, у него от молочной диеты случалось несварение и диарея. А то будет как прошлый раз, когда слуги замучались убирать в тронном зале...

Кто-то из советников заикнулся про овощной склад, но его предложение единогласно отвергли, обозвав беззубым веганом. Потом другой советник предложил перебраться в кафе, находившееся рядом с кондитерской фабрикой. Место казалось вполне привлекательным, главное – не показывать носа из норы, пока на кухне суетятся люди. С другой стороны, если кого из крыс заметят, то всем хвостатым гарантирован холокост, поэтому разведка должна держать уши востро!

И тут в голову крысиного короля пришла интересная мысль: почему бы не поселиться на кондитерской фабрике вместе с ближайшими советниками, а остальные пускай перебираются в кафе! Оба здания находятся рядом – с коммуникациями и донесением приказов до хвостатой общественности не должно возникнуть никаких проблем.

На общем совете решение короля приняли как единственное верное. Тут же был написан новый указ, который советники быстро донесли до крысиного народа. Уже на следующую ночь начался массовый исход грызунов, которые решительно не хотели пасть жертвами злобных и бездушных дезинсекторов.

Крысиному королю очень понравилось на кондитерской фабрике! Здесь было целое море самой вкусной еды. Правда, советникам иногда приходится бегать в соседнее кафе за мясом для его величества – увы, даже самые вкусные пирожные не заменяют баранью ногу...