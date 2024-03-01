Luck of the Dragon
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Обзор Luck of the Dragon

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 95.14%
Max Win
Max Win: X8888
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Luck of the Dragon

Хунси был очень бедным человеком. Несчастному хронически не везло с самого рождения, когда акушер уронил его на пол, потом наступил и сломал четыре кости. Вся жизнь Хунси пропиталась невезением насквозь… такой человек просто не мог стать богатым или, по-крайней мере, жить в достатке. Очевидно, боги решили, что он должен пройти жизненный путь в нищете.

В один отвратительный день (а других в его жизни и не было) Хунси зашел в дешевую забегаловку, у входа в которую стояла кошка Манеки-Неко, зазывавшая клиентов, приподняв лапу – он прошел за порог и заказал маленькую тарелку риса. Разумеется, самого дешевого, в котором попадалась шелуха и мелкие камешки.

Отдав за еду последнюю мелочь, Хунси пошел домой. Выходя из забегаловки, он взмолился перед статуей кошки Манеки-Неко и попросил у нее немного удачи, чтобы хоть как-то разбавить горькую жизнь.

То ли Хунси съел в конец испортившийся рис, то ли боги действительно решили проявить сострадание – одним словом, произошло чудо! Манеки-Неко ожила и выслушала несчастного человека. Когда тот закончил, она рассказала ему, где искать священного тигра, который может помочь избавиться от проклятия невезения. Волшебный зверь приходился дальним родственником Манеки-Неко, поэтому она без труда назвала адрес, по которому Хунси ждала новая жизнь.

Впрочем, все оказалось совсем не так просто! Хунси нужно было ехать на другой конец Японии, но в его кошельке оставалась только пара дырок, через которые с легкостью пролезал указательный и средний палец. Впрочем, он давно уже привык к лишениям и решил отправиться в путь на своих двоих.

Через несколько месяцев Хунси прибыл в тот самый лес. Оставалось найти волшебного тигра, который жил в пещере «Инь и Янь». Хунси без труда нашел логово зверя по табличке, висевшей над входом – на ней был изображен особый символ двух начал, который знает каждая собака.

Священный тигр как раз пообедал волшебным барашком и прибывал в отличном настроении. Он поинтересовался у человека, какого, собственно, благого духа, ему тут надо. Хунси рассказал о разговоре с Манеки-Неко и о своей жизни, катившейся под откос с самого рождения.

Тигр пошевелил усами, исследуя ауру несчастного, и покачал головой, мол, я тут бессилен. По словам волшебного зверя, снять такое проклятие способен только великий Дракон удачи. Он вкратце объяснил, как пройти к наместнику всея Фортуны и отправил Хунси в путь, хлопнув хвостом по плечу.

На этот раз пришлось идти всего пару дней. Для Хунси это вообще не путь – после того огромного расстояния, которое он преодолел, ковыляя до другого конца страны.

Наконец искатель везения пришел к Великому дракону удачи. Тот сразу понял, в чем дело, и сказал, что не может противиться воле богов – нельзя просто так взять и снять божественное проклятие, будто это какая-нибудь занавеска! Высшие силы хотят видеть Хунси нищим и все тут!

Но дракон решил помочь несчастному человеку и дал ему огромную посудину, наполненную золотыми монетами. Хунси оставалось только правильно распорядиться приобретенным богатством…

Обладатель драконова золота вернулся домой и хорошо вложился в недвижимость! С тех пор он стал одним из самых несчастных богачей, которому постоянно не везло: то роллс-ройс разобьет о фонарный столб, то миллион долларов в казино проиграет…

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