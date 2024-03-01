Сюжет Forge of Olympus

Шашни с Афродитой довели Гефеста до ручки. Зевс узнал об амурных похождениях своей возлюбленной и отправил главного кузнеца Олимпа на вечные муки. Несчастному приходилось работать в три смены без выходных. Возмутительнее всего в этой ситуации было то, что кобель, который вскочил из-за желания суки, должен отвечать за двоих, в том время как Афродита по-прежнему радовалась жизни на Олимпе. Правда, Зевс не подпускал ее к своему ложу из-за острого запаха металла, въевшегося в чресла намертво. Ну, что вы хотели – у Гефеста в кузнице и так были условия не сахар, а теперь...

Зевс отправил бога кузнечного ремесла в Кузницу Хаоса. У Гефеста не оставалось ни одной свободной минуты на отдых – заказы сыпались постоянно! Сначала пришла заявка на щит, отражающий магию паралича. Вместе с ней прислали эскиз, который Аполлон нарисовал собственноручно: медуза Горгона скалилась во всей красе, и именно ее требовалось изобразить на лицевой стороне. Если б не этот щит, то из Персея получилась бы отличная статуя! Но в итоге Горгоне досталось по заслугам.

Затем Аресу понадобился шлем. Ковать его пришлось из особого сплава, который очень плохо поддавался обработке. Что поделать – богу войны требовался такой шлем, который не пробьет ни одно из оружий, созданных человеком. Гефест чуть не умер, выполняя этот заказ! Только он присел отдохнуть, как пришла новая заявка...

Дионис пожелал новый кубок! Прошлый ему разонравился – в нем недостаточно хорошо чувствовался аромат трехсотлетнего вина, которое ему пожертвовал император Птолемей. Гефесту пришлось не только ковать, но и проделать немного ювелирной работы – украсить чаши драгоценными камнями.

Позже кузнец получил заказ от самого Зевса: повелитель Олимпа возжелал кольцо с синим камнем, в котором мир отражался как в зеркале. На ободе требовалось выгравировать надпись: «Властелину всех богов с любовью!» – бессовестный громовержец еще и издевался...

Затем пришел заказ от Геры, которой потребовались новые драгоценные камни. Зевсова женушка хотела украсить корону, и Гефесту снова пришлось осваивать ремесло ювелира.

Заказы сыпались как из рога изобилия. Если бы Гефест был обычным человеком, то давно бы помер, но, как известно, боги бессмертны. Мастер кузнечного дела продолжал работать – у него не было иного выбора, потому что воля Зевса является для жителей Олимпа законом, какой бы суровой она ни была.

Гефест пытался выбраться из Кузницы Хаоса, но, увы, его попытки оставить это ужасное место оказались безрезультатными. Бог-кузнец по-прежнему мечтает о возвращении на свет белый. Говорят, что вывести его оттуда под силу только смертному, но в том-то и шутка – разве может человек попасть туда?! Впрочем, если кому-то удастся проникнуть в Кузницу Хаоса, то ему определенно стоит помочь Гефесту!

Бог кузнечного дела сказочно богат – один только пояс с рубином львиной силы, который тот постоянно носит, стоит всех земных сокровищ... Помогите Гефесту выбраться на свободу, и тогда он щедро отблагодарит вас! Только не попадитесь на глаза Зевсу-громовержцу, иначе разряд в десять тысяч вольт вам обеспечен с гарантией и любовью...