Big Catch Bass Fishing Megaways
Видеообзор
DEMO

Обзор Big Catch Bass Fishing Megaways

Количество линий
Количество линий: 15325
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X25000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Big Catch Bass Fishing Megaways

В сорок с небольшим лет Баса замучил кризис среднего возраста, стресс, тупые дети и жена, опостылевшая хуже проклятой работы, на которой он частенько задерживался, чтобы подольше не возвращаться в «милый» дом. В конце концов у него едва не случился нервный срыв. Басу пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы как-то привести свое ментальное здоровье в порядок.

После беседы с пациентом, душевный доктор поставил диагноз – синдром профессионального выгорания на почве кризиса среднего возраста. В качестве лечения психотерапевт прописал какое-нибудь хобби, которое не имеет никакого отношения к дому и работе. Басс очень хотел восстановить душевное здоровье, поэтому воспринял рекомендацию эксперта как руководство к действию, однако он никак не мог понять, какое развлечение выбрать...

В тренажерном зале наш герой так поднял штангу, что ему пришлось целую неделю лечить спину. Потом Басс заглянул в боксерский клуб и как следует получил в первом же спарринге – судьба в лице здоровенного партнера недвусмысленно посоветовала забыть о единоборствах.

И тут очень кстати приятель позвал его заниматься альпинизмом! Поначалу все шло хорошо – Басу даже понравилось карабкаться по склонам гор. Но в один прекрасный день он оступился и повис в воздухе! Если бы не страховка, то начинающий альпинист неминуемо бы рухнул на землю. Кто знает, чем могло закончиться падение: ушибами, переломами, инвалидностью или вообще отправкой на небеса... Осознав возможные последствия, Бас решил завязать с опасным развлечением.

Коллеги позвали неприкаянного товарища играть на бильярде, но тот совершенно не умел бить. Новичок так и не смог загнать в лузу ни одного шара за четыре партии – немудрено, что он однозначно разочаровался в любимом развлечении настоящих джентльменов. Руководитель компании, в которой Бас трудился долгие годы, предложил ему сыграть в гольф, но позволить себе этот вид спорта мог только кто-то очень состоятельный, вроде директора, начальника или хотя бы первого заместителя.

В общем, спорт отошел на второй план. А когда Басу позвонил старый приятель и предложил выпить – вообще на третий или даже четвертый. Сразу после первой гулянки в баре стало ясно, какое занятие гораздо веселее всяких там рискованных развлечений, из-за которых легко сломать шею. Итак, кажется, Бас нашел себя...

Правда, через месяц, проведенный за новым хобби, он угодил в лечебницу – к нему в гости пожаловала белочка и показала чудесный мир делирия, из которого любителя выпить извлекала целая бригада врачей с санитарами. К счастью, все обошлось без уголовщины и членовредительства.

Когда Бас вернулся домой, перед ним снова встала та же самая проблема. И тут в его голову, наконец, пожаловала светлая мысль: почему бы не попробовать рыбалку? Это отличная возможность расслабиться! Кроме того, никакого риска, если, конечно, не пытаться поймать Моби Дика, ну а зачем это чудовище, собственно, нужно, когда есть целое море классной рыбы помельче?!

Бас купил снаряжение и поехал на озеро, у которого собирались любители спокойного отдыха. Он арендовал небольшую яхту и поплыл подальше от берега, надеясь обойти конкурентов, ловивших на мелководье. Эх, сколько же рыбы вытащил Бас в тот день! Вот теперь ему точно стало понятно, где нужно отдыхать с пользой для души – на озере со спиннингом и никак иначе!

Провайдер
Blueprint Gaming
Blueprint Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches