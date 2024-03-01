Сюжет Royal Xmass 2

Король Филипп II собирался провести Рождество в компании родственников. Честно говоря, ему осточертел собственный дворец, в котором ближе к празднику оставались только придворные профурсетки, лизоблюды, интриганы и чернь, обслуживающая всех вышеперечисленных «господ». Король поехал в гости к брату – герцогу Густаву, который всегда отмечал Рождество с таким размахом, что будто бы сам правил какой-нибудь страной!

Разумеется, его величество взял с собой кучу подарков. Ну не мог же он просто вот так приехать с пустом, чтобы потом его за глаза называли как-нибудь не очень приятно, например, сутулой собакой! А уж его братец всегда был горазд на смачные эпитеты, которые потом привязывались на всю жизнь...

Король прибыл к любимому родственнику как раз в тот момент, когда все уже сидели за праздничным столом. Филипп II был готов присоединиться к остальным сразу после того как вручит подарки, которые приготовил для герцога Густава и его домашних.

Братец короля получил копию короны, выглядевшую прямо как настоящая. Конечно, сзади дворцовый ювелир выгравировал надпись «Любимому брату Густаву», чтобы тот в один прекрасный день не вздумал водрузить седалище на трон на правах всея повелителя.

Филипп II подарил герцогине огромное кольцо с бриллиантом. В свою очередь брат вручил ему скипетр, изготовленный искусным ювелиром, в который был вставлен большущий изумруд. Кроме того, герцог преподнес его величеству огромную золотую монету, на которой мастер изобразил символ власти Филиппа II. Остальные получили всякие приятные мелочи.

Все уселись за столом и начали отмечать один из самых больших праздников на свете. После ужина распорядитель объявил грандиозный бал, во время которого Филипп II умудрился разбить сердца трем дамам, правда, по очереди – возраст все же давал о себе знать, лишая определенных сил, и не позволяя сделать это одновременно, как в те старые добрые времена, когда он еще был принцем.

После балла во дворе замка герцога начались соревнования по стрельбе из лука: провинившиеся холопы стояли, держа на головах по яблоку, а все желающие могли попробовать себя в качестве стрелка. Ну а если кто и промахнется, то спроса нет с него, потому как эти трое остолопов попытались увезти породистую лошадь из конюшни его высочества. Вот герцог и решил проучить гнусных конокрадов. А кто останется в живых, после того как поддавшие лучники проверят свои навыки – так значит того сам бог желает и спорить с ним, пожалуй, не стоит.

К счастью для бессовестных проходимцев, участники в соревнованиях по стрельбе из лука еще сохраняли относительную трезвость. Стрелы закончились, распорядитель объявил победителя и всех троих прогнали с глаз долой. Герцог лично снизошел дать каждому хорошего пинка на прощание, погрозив кулаком, словно был не аристократом, а каким-нибудь простолюдином.

Начался салют, который вскоре превратился в настоящую иллюминацию, поражавшую гостей красотой и разнообразием фейерверков! После салюта часть гостей уехали кататься в каретах, а другие отправились во дворец. В числе последних был и Филипп II, которому до смерти хотелось выпить и закусить.

Специально для гостей, оставшихся во дворце, началась развлекательная программа: четверо шутов веселили собравшихся кривляясь, изображая пантомимы и веселя собравшихся искрометными шутками. Ближе к шести утра его величество изволил прикрыть глаза на мгновение и захрапел, довольно улыбаясь сквозь сон. Филипп II хорошо отметил праздник, надеюсь, вы тоже проведете Рождество так, как полагается!