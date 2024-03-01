Сюжет Phat Cats Megaways

Каждую пятницу в офисе тигра собирается компания. Возможно, вы его знаете. Собственно, он единственный тигр на районе – если что, можете спросить, и вам подскажет любой встречный, где его найти.

Компания играет в покер. Ставки довольно высоки, однако и выигрыш вас порадует, если повезет сорвать большой куш. К тигру приходят все коты с района, которые хоть что-нибудь из себя представляют. Сами понимаете, нищим тут делать нечего. Как говорится, если у тебя не всегда есть ужин, то о покере у тигра лучше вообще забыть!

В подпольный клуб любителей сыграть в карты ходят очень многие коты. Сред них есть и постоянные посетители, которые появляются каждый пятничный вечер: Гас, Молли, Том и Пол. Они всегда играют по-крупному!

Гас так отъелся, что на нем едва сходится пиджак. Ходят слухи, будто бы на самом деле он – домашний кот, живущий со своей мамочкой, которая покупает ему игрушки в виде бантиков и самый вкусный корм из всех, что можно приобрести в ближайшей лавке товаров для животных. Гас упорно опровергает слухи о своей персоне, однако, судя по размерам его пуза, дыма без огня не бывает...

Молли – изящная киска, о которой мечтают многие любители покера! Но, увы, им остается только грезить об этом создании, потому как она – подруга тигра. И любой кот, потерявший ориентиры и позволивший себе излишние любезности с Молли, имеет все шансы превратиться в завтрак или поздний ужин – смотря сколько будет времени. Однажды какой-то глупый котяра, заглянувший сюда впервые, посмел ущипнуть подругу большого босса за мягкое место – ну тигр сразу выволок его в коридор, чтобы не шокировать остальных, и откусил тупую голову, которая тотчас отправилась в мусорный бак, стоящий под окном на улице. Потом охрана офиса выволокла тушку несчастного кретина, и игра продолжилась.

Тома легко узнать по огромным ушам даже в толпе. Ходят слухи, будто бы он – из особой породы, которую ученые вывели в лаборатории смеха ради. Правда, остальные ничего ему не говорят, по-крайней мере, в лицо, потому как иначе обладатель огромных ушей может наброситься на хама с когтями и расцарапать морду. Ну а тигру вообще наплевать на особенности чужой физиономии – ему главное, чтобы игрок делал ставки и мог рассчитаться, если «пролетит». Том прекрасно знал простые правила и следовал им от и до.

Пол носит шляпу и очки. Если бы этот кот был человеком, то его наверняка бы приняли за бухгалтера. Ему нравится строить из себя интеллигентного кота, который семи пядей во лбу. Он внимательно изучает каждого игрока, сидящего за столом, а потом блефует, как бог! Говорят, Пол еще и в блэкджек играет, однако лучше не садиться с ним за один стол – хитрый котяра умеет считать карты...

В клубе делают солидные ставки. Если вы думаете, что коты играют на рыбу или какой-нибудь «вискас», то это, мягко говоря, не так! Порой, стол тигра завален пачками долларов и фишками – каждая идет за тысячу «зеленых».

Кстати, в клубе любителей покера, в котором собираются коты, нет межвидовой дискриминации. Вы тоже можете испытать удачу и срубить бабла по-крупному! Возможно, вам повезет разбогатеть за один вечер, если леди Удача будет на вашей стороне!