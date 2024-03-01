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Король Зигмунд II услышал легенду о философском камне, превращающем в золото любую ерунду. Разумеется, его величество пожелал иметь такую игрушку в своем распоряжении. Он собрал придворных алхимиков, чтобы поручить им чрезвычайно сложное, но очень важное и ответственное задание. Правда, ученые прохвосты не спешили бросаться с головой в королевскую авантюру! Они прекрасно знали о том, что многие алхимики уже пытались создать философский камень, однако все попытки сделать легенду жизнью потерпели фиаско.

Не увидев очереди из желающих, король Зигмунд II приказал тянуть жребий. Короткую палочку вытянул алхимик по имени Юлиус. Всю жизнь Фортуна стояла к нему спиной, и теперь ему снова не повезло.

Король приказал Юлиусу убираться в дальнюю башню, находившуюся в другом конце замка. Повелитель запретил алхимику покидать лабораторию до тех пор, пока возложенная на него миссия не будет выполнена. Уже на следующий день Юлиус приступил к работе...

Король отдал приказ предоставить все необходимые материалы для эксперимента. Надо сказать, что алхимику требовалось много драгоценных камней! И ему давали их столько, сколько скажет, правда, вряд ли стоит завидовать Юлиусу – все равно несчастного ученого не выпускали из башни. Более того, в лабораторию нельзя было никому входить без особого разрешения, кроме слуги, который приносил еду, драгоценности и выносил ночной горшок.

Пленник башни, вынужденный заниматься сомнительными исследованиями, молил всех известных ему богов, чтобы те помогли сдвинуть дело с мертвой точки. То ли несчастного услышали, то ли он действительно смог чего-то добиться, короче говоря, у Юлиуса получилось создать искусственные драгоценные камни! Результаты алхимии ничем не отличались от настоящих бриллиантов, любезно предоставленных королем из собственной казны.

Когда к Юлиусу пришел слуга, тот велел доложить королю о том, чего ему удалось добиться в ходе эксперимента. Его величество обрадовался и приказал алхимику обеспечивать себя материалами своими силами. Радостный король тотчас отдал приказ казначею, чтобы тот больше не давал Юлиусу даже самого маленького аметиста, потому как исследования уже обошлись в пару мешков бриллиантов.

Несчастный в очередной раз посетовал на свое невезение и продолжил изыскания. В итоге ему удалось прийти к формуле, в которой не хватало только катализатора – слезы девственницы могли бы идеально подойти, да только, увы, во дворце дев не оказалось, даже старых. Королю пришлось отправить слуг на поиски недостающего ингредиента, и вскоре те вернулись с бутылочкой, наполненной прозрачной, слегка мутноватой жидкостью.

Получив недостающий компонент, Юлиус вылил всю склянку, в котел с зеленым реактивом, в котором варились камни. И о чудо! Камни объединились в один, содержащий в себе несколько цветов! Юлиус осторожно взял его прихваткой, которая в то же мгновение превратилась в золото. Смахнув пот со лба, радостный алхимик окунул философский камень в ночной горшок, а потом велел позвать слугу, мол, пусть отнесет его величеству... но потом передумал – не ровен час, за такие шутки могут и на плаху отправить!