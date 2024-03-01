Сюжет Blazing Wilds Megaways

Добро пожаловать на шоу «Сияние»! Когда вы увидите, сколько выигрывают участники нашей программы, постарайтесь держать себя в руках! В смысле, не сгорите от зависти к счастливчикам, которые унесут домой кругленькие суммы. Ну а игроку, победившему в бонусном раунде, может позавидовать вообще кто угодно – этот человек покинет нашу программу настоящим богачом...

Участникам помогает наша бессменная ведущая – поприветствуйте малышку Дейзи, которой так идет костюм арлекина! Пока участники ждут приглашения в студию, мы кратко расскажем вам простые правила.

Как вы понимаете, название нашего шоу не имеет никакого отношения к северному сиянию и прочей ерунде. Просто настоящий счастливчик может заполучить алмаз, если леди Удача будет к нему благосклонна. Главный приз эксперты оценивают в десятки миллионов долларов – это сокровище определенно стоит того, чтобы за него побороться! И да, алмаз сияет, еще как!

Впрочем, прежде чем говорить о главном призе, следует хотя бы закончить игру. Малышка Дейзи будет тасовать карты, а участникам нашего шоу предстоит их угадывать! Поначалу все будет просто. Количество карт ограничено, масть только одна – угадать вполне реально. Порой, на первых этапах игры успех ожидает даже полных лузеров! Тем не менее, позже они срежутся и покинут студию. Ну или могут посидеть в зрительном зале, если им захочется воочию увидеть, как более успешные конкуренты выигрывают свои миллионы.

С каждым раундом количество карт разного достоинства увеличивается. К тому же добавляются новые масти. Ближе к концу игры нужно быть любимчиком Фортуны или каким-нибудь Копперфилдом, чтобы угадать ту самую. В случае неправильного ответа участник сходит с дистанции.

Помимо алмаза, организаторы нашего шоу предлагают менее ценные, но очень дорогие призы. Любой из участников может стать обладателем чемоданы золотых слитков, крупной денежной суммы, кольца с изображением священного символа нашей экономики – его величества доллара, и другие подарки. О налогах можно не беспокоиться! То есть, платит-то, конечно, победитель, но мы позаботимся о передаче налоговому инспектору части вознаграждения.

В финальном этапе игроку необходимо угадать последнюю карту – туз червонной масти. В случае верного выбора победителю предложат участие в бонусном раунде. Тут все меняется: игрок нажимает кнопки на специальном аппарате, на котором появляются разные символы. За каждую комбинацию начисляется вознаграждение. Разумеется, оплата производится только за последовательные цепочки одинаковых символов. Да, за каждый запуск аппарата, который доступен в бонусном раунде, приходится платить! Денежки списываются с игрового счета. Если повезет, то победитель заработает в бонусном раунде золотые горы и получит блестящий алмаз, который в прямом смысле станет пропуском в другую жизнь!

Возможно, вы тоже хотите поучаствовать в нашем шоу? Окей, это отличная идея! А знаете, что? Мы видим, вы – хороший человек, с которым можно иметь дело! Именно поэтому у вас будет возможность начать игру с бонусного раунда. Займитесь, поскорее, этим аппаратом и пусть леди Удача завалит вас золотом!