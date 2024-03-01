Xmas Drop
Видеообзор
DEMO

Обзор Xmas Drop

Количество линий
Количество линий: 19
RTP
RTP: 96.22%
Max Win
Max Win: X12500
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Xmas Drop

Ох, ну и ночка выдалась! Сказать, что Санта устал, так это еще очень мягко! Он тихонько погонял оленей и ехал домой, мечтая раздеться, принять ванну, выпить полстакана виски и плюхнуться на кровать.

Наконец Рудольф и компания домчали до дома. Пока Санта ехал, его не покидало чувство, будто бы он что-то забыл! И тут ему в голову словно ударила молния! Санта полез в мешок из-под подарков, в котором лежал органайзер – на одной из страниц осталась строчка с именем Бетти. Ну, конечно, кто бы мог подумать!

Старый дурень забыл о подарке для малышки Бетти! А ведь она написала такое письмо, над которым Санта плакал часа два. Потом он показал причину своих слез эльфам, и те начали рыдать, обливаясь крокодильими слезами. Казалось бы, кто заслуживает рождественского подарка больше маленькой Бетти?! Даже Хуан, который в этом году перестал продавать наркотики, и Джо, завязавший с убийством зверюшек ради просмотров в интернете – ребятки, безусловно, молодцы, но какого черта...

Санта хотел сейчас же помчаться к Бетти, но уже наступило утро. У него сердце разрывалось при виде маленькой девочки, которая спешит к елке, ожидая увидеть там плюшевого мишку – вместо подарка ее ждало лишь старое доброе «нифига»... ну, может быть, Санты и не было рядом, однако все это представилось ему предельно живо. И совесть после этого обозвала старика козлом, и непечатным словом, что, в определенной степени, было справедливо.

Санта собирался подарить Бетти ее мишку уже следующей ночью. Впрочем, совесть подсказывала ему мысль о компенсации за испорченное Рождество, которую маленькая девочка справедливо заслужила. Правда, все подарки были розданы... кроме резервного сюрприза – Санта и сам уже не помнил, что лежало в этой упаковке. Открывать, презент он, конечно же, не стал, потому как это, мягко говоря, неприлично.

Помимо запасного подарка, Санта положил в мешок мишку. Ну а потом решил собрать то, что осталось: конфетную трость, волшебный носок, и игрушечную елочку. Честно говоря, этого всего было маловато для компенсации испорченного праздника! Санта порылся в закромах и отыскал золотой колокольчик. То есть, это была не просто игрушка, а еще и ювелирное изделие, которое стоило немалых денег. Оставалось только дождаться ночи... ну что ж поделать, не было у Санты лицензии на езду на волшебных санях среди бела дня! К тому же тогда придется как-то объяснять Бетти и ее родителям причину своего появления, оправдываться, краснеть, выслушивать, какой он чудак через букву «м» – все это довольно неприятно, поэтому определенно стоило дождаться, когда на небе взойдет луна и загорятся звезды.

Наступила ночь. Санта кинул в сани мешок, стегнул оленей и поехал в гости к Бетти. Вскоре он остановился над крышей дома, в котором жила девочка. Санта кое-как пролез через печную трубу, оставил мешок у елки, под которой наверняка рыдала Бетти, получив свое «нифига», а потом вылез обратно наверх.

Возница стегнул оленей, и сани полетели обратно в Лапландию. Все очень радовались тому, что Санты получилось худо-бедно реабилитироваться. Так что если вы не найдете подарок под елкой, то не беспокойтесь – он обязательно там появится не сегодня, так завтра! Просто, видимо, старый дурень опять забыл...

Провайдер
Hacksaw Gaming
Hacksaw Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
1 Reel Medusa
1 Reel Medusa
Book of Loki – Master of Illusions
Book of Loki – Master of Illusions
Cache Rush
Cache Rush
Diamond Explosion Sweet Love
Diamond Explosion Sweet Love
Go High Harvest
Go High Harvest
Holidays Joker Valentines
Holidays Joker Valentines
Immortal Ways 88 Charms
Immortal Ways 88 Charms
Irish Coins Christmas
Irish Coins Christmas
Mad Hit Marlin Bonanza
Mad Hit Marlin Bonanza
Mardi Gras Fortunes
Mardi Gras Fortunes
Pine of Plinko 2
Pine of Plinko 2
Robin Hood and his Merry Wins
Robin Hood and his Merry Wins
Stampede Rush Speedy Santa
Stampede Rush Speedy Santa
Tntina
Tntina
Twin Diamonds Xmas
Twin Diamonds Xmas
Wild Dragon Riches
Wild Dragon Riches