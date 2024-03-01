Сюжет Gold Megaways

Мистер Гольдштейн обожал золото! Он позаботился о том, чтобы солнечный металл был повсюду! В его доме не осталось ни единого квадратного метра, который бы хозяин не позолотил. А все началось с цветов! Вместо всяких там бегоний, фиалок и прочей фауны, появились горшки с золотыми цветами, которые отлично смотрелись на подоконнике.



Дальше – больше! Гольдштейн поменял всю мебель на золотую. Домашняя обслуга со слезами на глазах жгла столы, шкафы и диваны из красного дерева, которые горели синим пламенем на заднем дворе. Потом в доме появилась золотая техника. Ну и, конечно, ванна с унитазом тоже были заменены на новые. Все это продолжалось до тех пор, дом не превратился в большую золотую коробку.



Гольдштейн радовался творению рук своих до умопомрачения! Наконец в его жизни наступила гармония и счастье. Правда, эмоции от золотого особняка постепенно утихали, и его владельцу захотелось чего-то большего. Он заказал у лучшего ювелира в городе огромное кольцо с бриллиантом, изготовленное из золота высшей пробы. Спрашивается, куда ему еще драгоценных цацек?!



Разумеется, это кольцо Гольдштейн купил не для себя. Украшение должно было стать наградой для победительницы в боях без правил, которые он планировал устроить на заднем дворе.



В назначенный день и час десятки женщин начали мутузить друг друга, что было сил, а Гольдштейн наблюдал за боем с балкона, попивая кофе из золотой чашечки и поглаживая такого же кота, сидевшего у него на коленях. Естественно, зверюгу покрасили!



Женщины избивали друг друга, как могли, пока не осталась только одна – побитая и беззубая победительница получила то самое кольцо, как и обещал Гольдштейн. Но этим все не закончилось!



Дальше начались бои среди мужчин, которые мечтали заполучить золотой роллс-ройс, часы с бриллиантами и одну из банковских карт Гольдштейна, на которой лежали миллионы долларов. Бойцы, пожелавшие обладать частичкой огромного богатства, дрались до самого вечера, потешая щедрого организатора.



Высшим силам поведение Гольдштейна очень не понравилось! Мало того, что он сам дошел до крайней степени самодурства, покрасив кота из баллончика золотой краской, так еще и людей стравил себе на потеху! Ангел справедливости посмотрел на беспредел, творящийся на заднем дворе дома Гольдштейна, и щелкнул пальцами...



Сказочный богач проснулся под мостом в рваном пальто и помятых черных ботинках. Ни золотых колец на пальцах, ни часов с бриллиантовыми стрелками, ни роскошного особняка – у него не было ничего, кроме смятой бумажной пятерки в правом кармане, и блох, весело скакавших по руке. Громко закричавший Гольдштейн разбудил бомжей, спавших по соседству, за что тут же получил хорошую зуботычину!



Обезумевший любитель золота побежал домой, надеясь поскорее вернуться к прежней жизни и разобраться в том, что с ним произошло. Увы, на месте особняка была построена ночлежка для бездомных, в которой никто ничего не слышал ни о каком Гольдштейне... то же самое сказали и соседи! Впрочем, местный персонал не стал прогонять очередного гостя – ему разрешили остаться и коротать свои дни в бедности вместе с остальными жильцами. Если вам повезет сорвать джекпот, то просто радуйтесь жизни и не перегибайте! Не то ангел справедливости займется и вами...