Сюжет Magikspell

Рано утром королевский волшебник Мебиус получил очередной заказ – у его величества закончился зубной эликсир! Маг не глядя покидал в стеклянную бутылочку все, что нужно для здоровья зубов, и отдал слуге, а затем снова завалился спать. Уже сквозь сон он спохватился, мол, а то ли я добавил?

Как гласит народная мудрость, умная мысль приходит после совершения глупости... Мебиус проснулся от громкого стука – в дверь ломилась стража, ругавшая волшебника последними словами! Встревоженный маг вскочил с кровати и открыл дверь. Хорошо, что он вовремя уклонился, а иначе неминуемо бы получил алебардой по голове!

Старший ухватил Мебиуса за бороду, и стража двинула в покои короля. Каково же было удивление волшебника, когда тот увидел, что приключилось с его величеством!

Король сидел на троне, а изо рта у него торчали огромные клыки! Правда, белые, как снег и на них не было ни одного темного пятнышка! Только вот здоровье внезапно выросших зубов короля не особенно-то и радовало...

Сначала повелитель, ставший жертвой чужой невнимательности, приказал вздернуть Мебиуса на виселице, но, когда того потащили на эшафот, одумался и потребовал вернуть волшебника обратно. Надо сказать, виновник досадного недоразумения, возникшего во рту его величества, был очень рад такому повороту событий!

Король рассудил так: снять проклятие будет проще всего тому, кто создал этот кошмар! Мебиус отчаянно уверял, что не собирался уродовать его величество, и упорно доказывал свою непричастность к каким-либо заговорам. Повелитель поверил волшебнику, однако все равно приказал высечь его на глазах у придворных дам, которым пришлось лицезреть прыщавый зад с первой секунды экзекуции и до ее полного завершения. После Мебиусу разрешили убираться в лабораторию, чтобы тот поскорее сварил эликсир, который вернет королю человеческий облик.

Через три дня волшебник изготовил противоядие и передал королю. Повелитель выпил, и потом чудо произошло только наполовину: клыки стали гораздо меньше, однако никуда не исчезли. Мебиуса снова выпороли, но на этот раз скорее в назидание, чем со зла, а затем приказали совершенствовать эликсир, да поскорее!

Волшебник вернулся к себе в лабораторию. Помазав зад целебной мазью, он перерыл всю библиотеку. К счастью, в одной из книг ему удалось найти описание эликсира, отменяющего волшебные метаморфозы, однако рецепт оказался с «заковыркой»: нужен был кристалл, пропитанный жижей из чертового болота...

Мебиуса передернула от одной мысли об этом месте! Чертово болото находилось в глуши Темнолесья рядом с древним храмом. Говорят, местные видели там настоящего черта, который строил рожи и кидался комьями грязи. А еще в том проклятом болоте сгинуло никак не меньше десятка рыцарей, которые отправились исследовать древний храм. Одни из лучших воинов его величества просто исчезли без следа, словно их никогда и не существовало!

Мебиус догадывался, что как только он заикнется о рецепте, его тут же отправят в Темнолесье. И хорошо, если ему в подмогу дадут хотя бы небольшой отряд! Впрочем, помощь наверняка будет, ведь король точно не заинтересован в бесславной гибели собственного мага – иначе кто будет его расколдовывать?

Так и получилось. Мебиусу дали небольшой отряд и едва ли не пинками отправили заряжать кристалл энергией болотной жижи. Несмотря на подмогу, волшебнику немного страшновато идти в самую чащу к Чертовому болоту. Может быть, вы не из пугливых? Тогда проводите его и помогите сделать доброе дело!