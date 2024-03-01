Сюжет Genie’s Secret

Кто не знает Алладина? Герой, отважный путешественник, муж принцессы Жасмин и будущий повелитель Агробы (рано или поздно султан отправится к предкам, и зять обязательно займет его место на троне) – все это про него! Говоря о подвигах Алладина, никто почему-то не думает о джине... это несправедливо, как минимум.

Обитатель волшебной лампы десятки раз вытаскивал напарника из самых разных переделок, в которые тот попадает с незавидной регулярностью. Впрочем, такова участь героя – тут уж ничего не поделаешь! Джин помогал ему побеждать магических существ, подлых колдунов и других врагов. Благодаря волшебному товарищу, обитающему в лампе, Алладин выводил злодеев на чистую воду и совершал самые немыслимые подвиги. Например, однажды он построил дворец для принцессы всего лишь за месяц! Разумеется, без джина ничего бы не вышло.

Как-то раз дворцовые тигры изорвали ковер-самолет, почти превратив его в бесполезную тряпку. Жасмин уже собиралась выбросить рваного товарища за ненадобностью, но Алладин был категорически против и заявил, что скорее избавится от любимцев своей благоверной, чем от друга, пусть теперь и дырявого во всех местах. Герой забрал ковер и отдал джину. Волшебник на все руки поколдовал над ним и следы тигриного бесчинства исчезла! Ковер-самолет выглядел так, словно его только что соткали!

Утром в субботу джин избавлял султана и Алладина от похмелья. Всего пара заклинаний могли сделать то, на что не способны даже дворцовые лекари – им требовалось, по-крайней мере, пара часов на восстановление здоровья первых лиц Агробы. Особенно долго приходилось лечить султана – возраст и стаж давали о себе знать, ничего не поделаешь...

Однажды на Агробу напали захватчики, которые хотели уничтожить повелителя и превратить мирных жителей в рабов. Армия султана была невелика, и победа врага казалась неминуемой, но джин создал пару тысяч волшебных воинов, давших достойный отпор. Захватчиков разбили в пух и прах! Разумеется, джин сделал это по просьбе Алладина, который, кстати, получил все лавры, а его напарника незаслуженно обошли вниманием. Впрочем, тот не обижался – он был рад служить своему господину...

Мало кто знал секрет магических способностей джина! Его сила заключалась в четырех священных фигурах, отлитых из чистейшего золота и наделенных особыми чарами: павлине, быке, тигре и жеребце. Первая давала джину силоу творческого мышления, помогающего находить выход из нестандартных ситуаций. Бык представлял собой источник бесконечной силы. Жеребец делал джина невероятно быстрым и выносливым, а тигр – настойчивым, ловким и смелым. Все священные фигуры концентрировали вокруг себя магию, которая делала лучшего друга Алладина сверхполезным напарником в любой ситуации.

Обычно священные фигуры хранились в волшебной лампе. Правда, иногда джину приходилось убираться – ну это его дом, вы же понимаете? В такие дни он отдавал фигурки на хранение Алладину, и тот прятал их в сундук, пока товарищ канифолит волшебную лампу.

Вот и сейчас джин снова затеял уборку. А Жасмин с Алладином ушли на ужин. Пока сундук находится без присмотра, вы можете позаимствовать волшебные фигуры и обрести силу джина! А если не выйдет, то просто забирайте золота, сколько унесете, и бегите, чтобы вас не сцапала дворцовая стража...