Сюжет Lost Relics 2

Две тысячи лет назад в сердце джунглей поселилось племя Химирупи, которым управляли смелый вождь и мудрый жрец. Как говорится, одна голова – хорошо, а две – еще лучше! Вождь обучал воинов и решал насущные вопросы вместе со старейшинами. Жрец говорил с духами, которые покровительствовали племени. Собственно, Химирупи удавалось выжить непростых условия только благодаря высшим силам.

Конечно, покровительство духов пришлось заслужить. Племя приносило им человеческие жертвы – плата за помощь не маленькая! Тем не менее, духи принимали только теплую кровь и плоть. Впрочем, жрец не особенно расстраивался, ведь это была отличная возможность избавиться от бесполезных остолопов, рождавшихся в каждом поколении. Раз от них нет никакого прока, так пусть хоть алтаре приносят пользу...

Однажды в племени Химирупи произошла беда – вождя очень сильно покусал неведомый зверь! Остальные члены племени думали, что был огромный злобный тигр, но, увы, они ошибались. На вождя напало зобное трехглавое создание ловчее пантеры и страшнее разъяренного медведя. Немудрено, что даже такой сильный воин пострадал. Боги, да вождь едва остался жив! Ему очень повезло не умереть сразу из-за полученных ран.

Неизвестный зверь стал наведываться в гости к племени. В конце концов чудовище пришло в поселение и покусало добрую половину воинов, правда, в итоге ему все равно пришлось бежать от двух десятков копий и стрел. Увидев монстра своими глазами, жрец испугался. Он решил обратиться за помощью к духам-покровителям. Племя принесло три жертвы, чтобы задобрить высшие силы... а все равно они валялись в крови и умирали в муках – чудовище постаралось!

Покровители откликнулись на просьбу жреца. Духи наделили оружие воинов из племени Химирупи особой энергией, способной уничтожить любое живое существо и даже всякую разную нечисть, которая каким-то образом проникла в наш мир. Покровители благословили людей и исчезли.

Ночью трехглавый монстр снова явился, собираясь устроить поздний ужин из перепуганной человечины. Впрочем, воины зря опасались неведомой напасти – теперь их оружие разило всех и вся! Чудовище удалось победить в непростой схватке. Павшее создание сгорело, разлетевшись на тысячи искр. Племя Химирупи уже собиралось было броситься отмечать победу над злом, как вдруг все услышали стоны вождя, который почти отправился в мир иной.

Жрец снова воззвал к духам, и покровители преподнесли ему особые маски, обладающие целительными свойствами. Вождь примерил их по очереди и произошло чудо – кровотечение остановилось, раны зажили! Умирающий ожил буквально на глазах. Теперь племя Химирупи отмечало сразу два праздника...

Говорят, эти маски остались в храме. Когда на Химирупи напало другое племя, жрец запечатал вход, чтобы реликвии не достались врагу. Увы, духи не успели прийти на помощь. Конечно, племя Химирупи погибло тысячи лет назад, но вы все равно можете отправиться на поиски волшебных масок вместе с отважным исследователем. Возможно, вам повезет найти тот храм, открыть печать и стать обладателем поистине легендарного сокровища, за которое коллекционеры готовы отдать тонны золота!