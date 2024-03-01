Hypernova Infinity Reels Dream Drop
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Обзор Hypernova Infinity Reels Dream Drop

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X5391
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Hypernova Infinity Reels Dream Drop

Фитчер исследовал феномен телепортации не первый год. Эксперименты проводились каждый день, и лаборатории постоянно требовалось финансирование. Тем не менее, результаты были достаточно скромными – это приводило в ярость боссов, сидящих в правлении! И вот они в очередной раз проглотили обещание Фитчера, надеясь увидеть, по-крайней мере, прототип телепорта хотя бы в следующем квартале.

Светило науки распилило бюджет как надо, включив в собственную смету абсолютно все, в том числе и отдых в массажном салоне. Разумеется, в официальных документах щекотливая статья расходов никак не фигурировала.

Исследования шли полным ходом, однако все, чего удалось добиться Фитчеру – телепортировать белую лабораторную мышку на расстояние до десяти метров. Результат, конечно, был, но, как-то совершенно не впечатлял, если учесть десятки миллионов долларов, которые большие боссы вбухали в перспективные исследования.

И вот пришло время отчитываться перед руководством! Фитчер отправил предварительный отчет, перекрестившись и надеясь на милость всех известных ему богов. Ответ пришел в тот же день: ученого просили предоставить более весомые результаты в течение недели или сворачивать лавочку, а затем убираться на биржу труда!

Фитчер продолжал работать круглые сутки. И дело было не только в лезвии острого меча, висевшего над его шеей – наконец он приблизился к пониманию того, как увеличить расстояние телепортации. Просто альфа-таблетки из обедненного урана выделяли слишком мало квантовой энергии, которой требовалось более чем предостаточно! Фитчер раздумывал над тем, как сделать реакцию более мощной, но ему так ничего и не пришло в голову, кроме повышения дозы реагента. Увы, этот способ пришлось оставить, поскольку лаборатория и так почти светилась от радиации. В какой-то момент Фитчер даже начал переживать о работоспособности «колосса» науки в своих штанах и массажистках, рискующих лишиться постоянного клиента. Посмотрев пару роликов в своем КПК, он с облегчением вздохнул, почувствовав шевеление в известном месте. Тем не менее, поиски метода пришлось продолжать…

И тут ему в голову Фитчера пришла интересная идея: что если пропустить лазерный луч через ограненные драгоценные камни?! Конечно, метод казался странным, но таким образом получится обеспечить достаточную фокусировку и извлечь больше энергии, сохранив при этом объем обедненного урана!

У Фитчера все получилось! Белую мышь удалось телепортировать прямо в кабинет одного из членов правления – дама устроила страшный скандал! Альфа-таблетка обедненного урана преобразовалась в вещество совершенно иного уровня, которое Фитчер назвал «Гипернова» – она выделяла столько энергии, что теперь люди могли телепортироваться хоть на другие планеты!

Разумеется, голова талантливого ученого осталась на плечах. После такого достижения никто больше и мысли не допускал об увольнении Фитчера. А большое количество очень странных статей расходов в его сметах решили просто не замечать. Ну, раз нужны тапочки для моли по пятьсот тысяч долларов за пару, значит, так и есть – великому ученому виднее…

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