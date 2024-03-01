Сюжет Portal Master

Белинда, как и любая старшекурсница Высшей школы волшебства, мнила о себе невесть что! Амбициозная красавица мечтала стать мастером магии порталов и успешно училась. Она уже знала, как открывать двери в иной мир, однако собственной энергии ей для этого не хватало. Белинда создавала порталы из кристаллов, насыщенных магией – их раздавали во время занятий, а потом забирали, пересчитывали и относили в хранилище, которое запирали на четыре замка. Увы, просто так взять и «тиснуть» источник магии было невозможно. Любой, кто отважится на подобное, нажил бы себе больших неприятностей!

Белинда не хотела проблем с руководством школы, однако мечты о порталах в иные миры постоянно свербели у нее, как шило в одном месте. Однажды юная волшебница изловчилась украсть ключи от хранилища – она вытащила их прямо из кармана преподавателя, пока тот болтал с другим волшебником, стоя в коридоре.

Белинда открыла ту самую дверь, выбрала кристалл побольше и ретировалась, спрятав украденное под полами ученической мантии. В тот день она очень пожалела о том, что предпочитает носить откровенные наряды, а не юбки, свисающие почти до самого пола! Впрочем, минимализм собственного наряда не помешал ей отнести кристалл в комнату.

Воровка спрятала добычу в сундук для личных вещей, потирая руки. Вечером она собиралась пойти в горы, к которым вела тропинка, начинающаяся на заднем дворе школы. Там можно заниматься магией в полной тишине и покое, не опасаясь любопытных глаз и ушей, по-крайней мере, вечером или ночью.

Белинда завалилась на кровать, мечтательно улыбнувшись. Сначала она хотела посетить мир драконов, в котором воздух пропитан особой магией – стоит только волшебнику вдохнуть его, и заклинания огня будут получаться куда мощнее! Главное не попасться драконам на глаза... многие из этих существ недолюбливают людей. Не ровен час, кто-нибудь дыхнет адским пламенем на мага, решившего подышать свежим воздухом другого мира! Впрочем, Белинда была отнюдь не глупа, очень внимательна и осторожна, поэтому ей наверняка удастся избежать участи головешки.

Потом волшебница собиралась посетить мир Филина. Огромная птица была там кем-то вроде божества, которое могло дать частичку безграничной мудрости всем страждущим. Правда, другие создания, населяющие тот мир, были не столь дружелюбны и могли как следует покусать путешественника, явившегося из другой реальности! К счастью, Белинда знала несколько заклинаний стихии огня – она могла наподдать обидчикам будь здоров!

А вот с магией молнии у нее все обстояло совсем не так гладко, как хотелось бы. Хотя у многих студентов при изучении заклинаний воздуха возникали сложности – что ж поделать! Проблемы Белинды означали только одно – ей просто необходимо побывать в измерении, которым повелевает огромный воздушный скат! Там по всему миру установлены алтари, позволяющие зарядиться магической силой и делающие волшебника немного сильнее. Белинда мечтала прикоснуться хотя бы к одному, а потом сбежать в портал и сделать вид, будто бы она даже не покидала родную реальность.

Заодно она хотела заглянуть в мир зеленого быка. Говорят, один глоток воздуха в том измерении добавляет человеку не меньше десяти лет жизни. Ну и старение, конечно, замедляется многократно. Белинда хотела жить и оставаться молодой как можно дольше! Главное не попасться там никому...

Волшебница дождалась вечера и тайком отправилась в горы, прихватив кристалл, лежавший в сундуке. Вы можете составить ей компанию! Будем надеяться, что у нее все получится...