81 Crystal Fruits
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Обзор 81 Crystal Fruits

Количество линий
Количество линий: 81
RTP
RTP: 95.16%
Max Win
Max Win: X1312
Бонус
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Сюжет 81 Crystal Fruits

Доктор Блюминг много лет исследовал Антарктиду вдоль и поперек! За десятки лет научных изысканий холодные пустоши и ледяные горы стали для него вторым домом. Казалось, он побывал в каждом уголке ледяного материка, и знает его как свои пять пальцев.

Во время очередного похода в пещеру Львиного зева отряд доктора Блюминга наткнулся на небольшой грот, в котором ученые укрылись, чтобы переждать внезапно начавшуюся бурю. Строго говоря, нашел его младший научный сотрудник Джонсон, который обходил холм, надеясь укрыться за ним от метели, и провалился. Ему, можно сказать, повезло вдвойне: во-первых, падать пришлось невысоко, во-вторых, узкий проход вел в просторный грот – именно здесь и разместились все остальные ученые.

Доктор Блюминг был очень удивлен случайной находкой! Он зафиксировал координаты пещеры и дал в отчете подробное описание: ровные симметричные стены, как будто обработанные каким-то инструментом, зал прямоугольной формы, из которого есть только один выход и вход… в какой-то момент доктор подумал о том, что он и его товарищи случайно нашли секретный объект! Позже, когда отряд вернулся на базу, доктор Блюминг проверил карту, которую ему любезно предоставили в ЦРУ, чтобы исследователи не совали свои ученые носы туда, куда не следует. И на ней отсутствовало какое-либо упоминание о странной пещере…

Разумеется, светило науки не имел морального права забыть о необычной находке. Доктор решил подробно изучить ее и собрал новую экспедицию, которой предстояло раскрыть тайну странной пещеры. Что-то подсказывало ему: происхождение этого грота отнюдь не естественное, но кто мог его сделать и самое главное – зачем? Ученым предстояло найти ответы на вопросы о происхождении пещеры К-13 – это было кодовое название, которое пещере дал доктор Блюминг.

Настал день «икс». Ученые достигли цели без приключений и спустились вниз, собираясь изучить зал. Исследователи осмотрели все вокруг и взяли пробы льда. Разумеется, у них были сканеры спектрального анализа, позволяющие заглянуть глубже. Приборы показали наличие в правой стене аж восемьдесят одного странного объекта сравнительно малых размеров!

На общем совете тут же было принято решение докопаться до истины в самом прямом смысле. Ученые вооружились кирками, ледорубами и начали ломать стену. Чем дальше они углублялись, тем тверже становился лед, однако они все равно справились, правда, изрядно устали, а некоторые академики так и вовсе матерились себе под нос.

Участники экспедиции достали восемьдесят один кристалл, которые один в один напоминали фрукты и ягоды! Киви, апельсины, вишня, лемон – чего здесь только не было! Ей-богу, хоть компот вари…

С первого взгляда стало ясно, что кристаллы состоят не изо льда. По версии доктора Блюминга, это были алмазы. Кристаллы легко резали лед, и на них не оставалось ни царапины. Кроме того, они поблескивали ярким светом, когда сквозь них проходили лучи фонариков.

Вот так вот благодаря случайности ученые нашли пещеру К-13 и оказались на пороге великих открытий! Помогите им раскрыть тайну кристальных фруктов и необычной пещеры – возможно, здесь найдется еще что-нибудь интересное!

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