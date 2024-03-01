Сюжет Halloween Wins

Джон служил курьером в крупной торговой компании. Однажды судьба заставила его отвезти письмо в другой город – до него было примерно два дня пути верхом. Если вы думаете, что Джон оседлал рысака и поскакал, отбивая то место, на котором люди обычно сидят, то сильно заблуждаетесь. Как и любой цивилизованный человек, он взял в офисе бухгалтера заявление и отправился в каретный парк компании. Выбрав повозку, курьер объяснил кучеру, куда ему нужно доехать, да поскорее. Увидев подписанное заявление, извозчик тотчас согласился отвезти Джона хоть к дьяволу. Конечно, возница повздыхал о том, что ему не удастся провести Хэллоуин с семьей, а дело было как раз накануне, но, как говорится, работа превыше всего!

Итак, Джон выехал тем же вечером. Где-на середине пути у кареты сломалось колесо, будь оно трижды неладно! Кучер сказал, что не сможет починить его до утра. К тому же, скорее всего потребуется кузнец.

Джон вместе с ним отправился в ближайшую деревню. Кучер пошел в селение, надеясь договориться с местным кузнецом, а его высокопоставленный спутник повернул по тропинке, ведущей к огромному викторианскому особняку. Джон рассчитывал отдохнуть и, возможно, переночевать, если хозяин окажется достаточно гостеприимным.

На пороге дома уже стояли светящиеся тыквы, рядом с которыми сидел огромный черный кот, смотревший на гостя огромными зелеными глазищами. Издав громкое: «Мяу-у!», зверюга побежала прочь, словно показывая всем своим видам, что всем желающим переночевать в этом доме лучше бы провалиться в ад.

Джон позвонил в дверь. Ему открыл хозяин, который оказался весьма гостеприимным и был гораздо приветливее кота. Владелец дома носил длинный плащ и широко улыбался, от чего его клыки становились еще заметнее, но Джона это не смущало – наш герой не привык судить людей за их внешность.

Узнав о досадной беде, в которую попал курьер, хозяин, представившийся Владом, предложил гостю отужинать вместе с ним и любезно предоставил одну из комнат на втором этаже. Вообще он показался Джону отличным парнем несмотря на то, что почему-то не отражался в зеркале.

А вот слуга, накрывавший на стол, был довольно странным малым! Рослый зеленокожий детина ничего не говорил, а только кивал и жутковато улыбался. Влад пояснил, что швы на голове у дворецкого из-за досадного падения с лошади – горе-всадник сильно поранился, а зеленая кожа – всего-навсего аллергия на тыквы, без которых не обходится не один Хэллоуин.

В коридоре Джон заметил женщину в белом платье, прошмыгнувшую мимо двери, и спросил у Влада, кто это, но тот упорно отрицал возможное появление кого-либо и пошутил, рассмеявшись, мол, наверное, это приведение, которых не существует!

После ужина Джон отправился к себе. Он лег на кровать и задремал. Сквозь сон ему показалось, будто бы на подоконнике в комнате появилась человеческая кисть, которая спрыгнула вниз и выбежала в коридор, перебирая пальцами, словно паук лапами. Джон списал странное видение на чрезмерную крепость вина, выпитого за ужином. Успокоившись, он задремал и провалился в мир снов.

Гость странного дома проснулся от холода. За окном наступило холодное серое утро, и кучер тряс его что было сил. Оглянувшись, пробудившийся увидел, что особняк превратился в старый заброшенный дом, в котором не было никаких признаков жизни. К счастью, кучер уже нашел кузнеца, сумевшего починить повозку, поэтому Джон решил поскорее убираться из этого странного места. А то мало-ли чего...