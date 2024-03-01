Сюжет Hot Fiesta

Диего много дней подряд пытался завоевать сердце Розы! Каждый вечер он приходил к ее дому и играл, а девушка стояла на балконе и слушала серенады, мило улыбаясь. Диего предложил любимой выйти за него замуж, и та обещала подумать.

Музыкант каждый день пел серенады, чтобы Роза соображала быстрее. Он бренчал на кавакиньо, играл погремушкой и один раз даже приходил с баяном, который ему продал некто по имени Борис. Правда, инструмент его оказался дырявым и звучал из рук вон плохо. Кроме того, баян в бразильских реалиях выглядел вещью совершенно неуместной, а игра на нем была сродни попытке надеть на корову седло для верховой езды, то есть, занятием бессмысленным и беспощадным.

Конечно, Роза млела от стараний Диего и уже почти согласилась стать его женой, но вот беда – родня категорически не хотела видеть уличного музыканта среди членов семьи! Пабло – брат розы, испытывал к нему личную неприязнь из-за того случая, когда потенциальный супруг его сестрицы спел про него частушку на карнавале. Над героем невинного куплета целый день потешались все, кому не лень.

Сеньора Франческа, приходившаяся Розе матушкой, считала Диего бездельником. Всякий раз, когда дочь говорила о своем возлюбленном, она возмущалась, мол, разве может музыкант содержать семью? И, хуже всего было то, что отец Розы – сеньор Хуан, целиком и полностью разделял позицию своей супруги. Конечно, когда тебе принадлежит целая винодельня, которая приносит тысячи реалов, как-то совсем не хочется видеть в зятьях нищего «балалаечника», играющего на кавакиньо!

Бабушка Розы – донна Мария, решительно не желала видеть Диего среди своих родственников по двум причинам! Во-первых, тот редко посещал службы в церкви и даже не знал, как зовут городского пастора, что уже само по себе похоже на святотатство и безбожие. Во-вторых, «балалаечник» однажды имел наглость пройти мимо и не поздороваться, ну а такого бабушки уж точно не прощают!

Конечно, мнение Пабло – дело десятое и с бабулей при желании можно договориться, или, в крайнем случае, просто проигнорировать. Но расположение матушки и отца Розы завоевать определенно придется!

Приближался большой карнавал, на котором обычно гуляет весь город. Диего вместе с друзьями приготовил отличную программу, с которой собирался выступить. Этот праздник был отличной возможностью заработать уйму денег! И, если их маленький коллектив заметят сильные мира сего, то кто знает, не начнет ли Диего зарабатывать больше, чем сам сеньор Хуан!

Честно говоря, Роза тоже искренне надеялась на успех возлюбленного, потому что засиделась она в девках! Однако против воли родителей не пойдешь, а если все же и решишься, то в таком случае есть вероятность остаться без копейки денег. А питаться музыкой и любовью Роза не привыкла!

Конечно, на празднике будет уйма народа! Все присутствующие внесут свой вклад в выступление Диего и его товарищей, но лишний зритель и слушатель им определенно не помешает. Если вы присоединитесь к грандиозному карнавалу, то всем от этого станет только лучше. Кстати, возможно, вам тоже удастся разбогатеть!