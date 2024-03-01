Сюжет Gifts of Horus

Египтяне чтили богов, как полагается! Жрецы проводили ритуалы и приносили жертвы, простые люди постоянно молились высшим силам и почитали священных животных – получалась настоящая идиллия! Будучи довольны людьми, боги решили подарить им несколько артефактов. Конечно, не всем подряд – ради Амона Ра, зачем они нужны, к примеру, погонщику мулов или уборщику сточных канав?! Боги посчитали, что особые реликвии следует доверить единственному представителю Амона Ра на земле – лучезарному фараону, который правит Египтом с благоволения Всевышнего.

К созданию артефактов приложили лапы Бастет и Анубис. Несмотря на то, что кошки терпеть не могу собак, на этот раз коллаборация получилась отличной! Боги создали особые артефакты, в которые Амон Ра вдохнул жизнь, после чего реликвии были переданы Хорусу XII – очередному фараону, правившему Египтом по воле высших сил.

Первой властелину людского мира преподнесли Пирамиду Долголетия. Разумеется, очень компактную. Видимо, Амон Ра решил пошутить – пирамида традиционно вызывала у фараонов не самые лучшие ассоциации. Как ни как, именно в ней заканчивали свой жизненный путь правители Египта.

Затем фараону подарили книгу мудрости, в которой содержались бесценные знания. Прочитав всего несколько строк, властелин Египта стал просто невероятно мудрым человеком!

Следующим подарком богов был Скарабей Могущества, который усиливал власть фараона. Стоило только правителю взять реликвию в руку, как любые споры относительно существующего политического курса утихали. Ни один человек в Египте не смел противиться воле фараона даже в мыслях!

Кроме того, Хорус XII получил золотую маску, обладавшую омолаживающим действием. Боги пояснили, что этот подарок специально для царицы, которая благодаря чудодейственной силе Амона Ра навсегда сохранит красоту и свежесть, а это, в свою очередь, избавит фараона от амурных хождений «налево». Как показал мировой опыт, интрижки могут сильно повредить государству, особенно, если случаются не в то время и не в том месте.

Фараон решил спрятать полезные артефакты и пользоваться ими по мере необходимости. Во дворце обустроили специальную комнату, вход в которую скрывали врата с символом мудрости. Открыть проход мог лишь тот, кто знает особое заклинание! Анубис лично прошептал магическую фразу фараону на ухо и приказал передать ее наследнику в неизмененном виде.

Хорус XII поблагодарил богов, и те исчезли с чувством выполненного долга. Фараон правил Египтом еще восемьдесят лет, постоянно откладывая тот самый день, когда его сыну предстоит узнать особое заклинание и открыть комнату.

В один прекрасный день, как раз, когда собирался посвятить наследника в великую тайну, Хорус XII впал в деменцию. Из-за страшного недуга, он позабыл заклинание. Амон Ра, видя такой безответственный и глупый подход к делу, махнул рукой и решил, пусть артефакты остаются в тайнике, раз даже святейший фараон может превратиться в идиота.

Конечно, историки в курсе тех событий. Многие искатели приключений и ученые пытались найти комнату, в которой до сих пор хранятся артефакты, созданные богами. Увы, их попытки оказались безрезультатными. Попробуйте найти дары Хорус XII и пусть вам повезет!