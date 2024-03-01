Сюжет Napoleon 2 Fat Stacks

Радостный Наполеон въехал в Москву, которую эти глупые «ваньки» просто отдали. Конечно, французский император был готов праздновать победу! К счастью, ему удалось обойтись без того опасного маневра – один из министров как-то предложил Наполеону пообещать русским крепостным свободу, и поначалу тот заинтересовался идеей, казавшейся весьма интересной. Тем не менее, позже ему довелось узнать самое многочисленное сословие в России поближе, и после этого знакомства месье Бонапарт категорически отказался давать вольную труженикам полей и скотных дворов. В своих мемуарах он упоминал, что крестьяне глупы и злобны нравом, мол, отпускать такую силу с поводка очень опасно.

Ну и хорошо, обошлось же! Кутузов сбежал, Москва скоро начнет говорить по-французски, все прекрасно! Но армия Наполеона радовалась только лишь до зимы, которая выдалась на редкость холодной даже по российским меркам. Теплолюбивые французы оказались совершенно не готовы к таким капризам природы – войска месье Бонапарта замерзали в прямом смысле этого слова. Вскоре стало ясно, что отогреться за счет запасов шампанского и водки, которую по какой-то нелепой случайности русская армия оставила в Москве, просто не получится. Наполеон сгрыз фуражку от злости, понимая, что никакого другого выхода у него нет, кроме как возвращаться туда, где хотя бы немного тепле. Например, во Францию.

Между тем в Париже узнали о военном провале императора. Пока он воевал на другом конце света, заговорщики практически захватили власть, создав Седьмую коалицию, в состав которой вошли несколько стран: Россия, Пруссия, Австрия и Великобритания. Францию в союз не взяли по вполне понятным причинам. Впрочем, в парижском дворце и так уже сидели нужные люди, которые знали, как следует поступать с правителем, облажавшимся на всех фронтах.

Наполеона объявили вне закона за шесть дней до его прибытия во дворец. У месье Бонапарта оставалось всего двести тысяч солдат, в то время как Седьмая коалиция отправила против него семисоттысячную армию. Более того, союзники обещали предоставить еще триста тысяч солдат, если в этом возникнет необходимость.

Наполеон попытался разбить армии седьмой коалиции до объединения – этот вариант развития событий виделся ему единственным верным. В противном случае его бы просто раздавили числом. Когда речь о таком превосходстве, уже не важно, насколько ты опытный военачальник, тактик и стратег.

Наполеону удалось выиграть сражение с армией генерала Блюхера, но эта победа не сильно изменила общее положение дел. Финальная битва все равно состоялась при Ватерлоо, и все знают, чем закончилось грандиозное побоище.

Последняя глобальная битва Наполеона началась в двенадцатом часу утра и продолжалась до восьми вечера. Остальные сражения, состоявшиеся после Ватерлоо, были жалкими попытками изменить ход событий, который неумолимо вел Бонапарта на остров Святой Елены, где тому предстояло провести всю оставшуюся жизнь.

Правление Наполеона закончилось так же, как и у многих диктаторов, возомнивших себя властелинами мира. И ему еще повезло – некоторых вообще ставили к стенке и расстреливали безо всякого сожаления. Тем не менее, Наполеон Бонапарт – довольно интересная личность, с которой определенно стоит познакомиться поближе.