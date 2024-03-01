Сюжет Wild Buffalo Bonanza

Кид частенько охотился в Большом каньоне. Конечно, он знал, что рядом живет индейское племя Турси, и в один прекрасный день краснокожим может не понравиться, что бледнолицый шастает тут со своей винтовкой и убивает все живое. Но Кид был предельно осторожным и опытным охотником, которого просто так не возьмешь. К тому же Турси всегда предупреждают, требуя уйти по-хорошему. А уж если чужак не понимает слов, то его скальп определенно не будет лишним в коллекции вождя.

Кид редко охотился на птиц. Пару раз ему доводилось подстрелить орла и сову, однако это были вовсе не те трофеи, ради которых охотник отправлялся за добычей. Из птиц получались хорошие чучела, но мяса в них, увы, кот наплакал.

Впрочем, от зайцев и лис немногим больше толка. Правда, мех рыжей хитрюги хорошо ценился – по-крайней мере, на нем можно заработать. Иногда Киду удавалось выручить весьма неплохие денежки.

А вот олень – совсем другое дело! С благородного зверя можно было добыть шкуру, рога и мясо. Конечно, тащить животину на себе тяжеловато, но это определенно стоит усилий. Кроме того, за рога и шкуру оленя платят гораздо больше, чем за лисью шубку.

Иногда благородного рогоносца приходится выслеживать. На это требуется время, силы и навыки ориентирования в лесу. Охота на оленя – не самый лучший выбор для новичков. Если уж начинающий и решится на такое, то с ним обязательно должен быть кто-то опытный. Иначе тот с большой вероятностью потерпит фиаско или вообще застрянет в лесу на несколько дней.

Но сейчас Кид мечтал вовсе не об олене – ему хотелось выследить бизона! В этих местах они встречались нечасто, однако шанс встретить лохматого гиганта все-таки был. Подстрелишь одного такого и все, считай, можно устроить праздник.

Кид долго шел по лесу, надеясь, наконец, обнаружить стадо бизонов или хотя бы одиночку. Вместо этого ему попадались лишь следы копыт, среди которых были и свежие. Кид шел по ним, рассчитывая подстрелить, как минимум, одного бизона.

Вскоре он нашел целое стадо, которое мирно жевало траву, не подозревая о том, что из куста на них смотрит винтовка охотника, мысленно считающего деньги, которые ему удастся выручить за свой трофей. Весьма немаленькая получалась сумма, оставалось только спустить курок и подождать несколько секунд, пока оставшиеся в живых бизоны убегут, сломя голову.

Кид спустил курок, но произошла осечка. Казалось, сама судьба не хочет смерти несчастного животного, однако охотник презирал суеверия и плевать хотел на всякие знаки свыше. Кид проверил патроны и снова нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и один из бизонов упал! Остальные животные ринулись куда подальше, чтобы не разделить участь несчастного собрата.

Вдруг Кид тоже рухнул на землю, сраженный томагавком, украшенным узорами племени Турси! Охотник даже не подозревал, что для них бизоны являются священными животными, за которых они порвут глотку любому бледнолицему.

Из кустов вышел индеец, и направился к телу, собираясь снять скальп для коллекции вождя. Наверняка тот будет благосклонен к нему после такого подарка. А потом индеец собирался заняться бизоном. Раз уж священное животное скопытилось, то зачем оставлять его лисам, да койотам – лучше забрать себе и съесть с аппетитом.