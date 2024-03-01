Сюжет Bling Kong

В джунглях только и делали, что говорили о приключениях Кинг-Конга в мире людей! Многие гориллы подумывали заглянуть в город на огонек, в том числе и Тока, мечтавший о славе и прочих низменных удовольствиях. Разумеется, он не раз слышал историю о приключениях своего дальнего родственника со всеми подробностями – даже теми, которые остались за пределами больших экранов.

Тока мечтал побывать в барах, клубах и ресторанах. А еще ему хотелось посетить стриптиз-клуб и заглянуть в зоопарк, чтобы подразнить менее удачливых горилл, которым судьба определила долю посмешища, сидящего в клетке.

В отличие от гигантского родственника, Тока был ростом чуть выше среднего, если судить относительно горилл и повыше большинства людей, однако все-таки его размеры не были столь же ужасающими, как у Кинга по фамилии Конг. Это вселяло определенный оптимизм добиться успеха в мире людей, тем более, Тока – хороший парень, а не какая-нибудь бескомпромиссная «зверина», которая любит крушить все и вся, и вообще черт знает что сотворит через минуту!

Помолившись всем известным ему богам, родственник Конга отправился в город. Как он и предполагал, люди приняли его куда теплее, чем гигантского собрата. Конечно, некоторые побаивались гориллу, шагающую по улицам с гордо поднятой мордой, но Току это нисколечко не волновало.

Гость из джунглей попытался зайти в бары, рестораны и прочие увеселительные заведения, однако его отовсюду выгоняли, грозясь вызвать службу по отлову бродячих животных. Кроме того, отправляясь в город за удовольствиями, Тока не учел один маленький, но очень важный нюанс – все в этом мире стоит денег! Ну, по-крайней мере, большая часть развлечений самого разного рода – точно!

Деньги помогли бы обитателю джунглей вписаться в человеческое общество, вот только как их зарабатывать? Тока пытался заключить контракт со студией, которая называлась так по-родственному, можно сказать, по-братски – там снимали фильмы о любви, однако сотрудничать с гориллой большие боссы отказались. Кроме своего любимого занятия, он еще умел сшибать бананы и лазить по деревьям – оказалось, что ни один их этих талантов глупым людям не интересен. Схватившись за голову, Тока никак не мог понять, как такое возможно, но, тем не менее, это был неоспоримый факт.

Искатель лучшей жизни отправился в зоопарк к сородичам, которых собирался дразнить, теперь же он, наоборот, хотел попросить совета. Когда он пришел и рассказал свою историю, обезьяны лишь посмеялись над наивным дураком. Впрочем, старейшина, которого слушались все сидящие в клетке, подсказал попробовать сделать шоу вроде устроенного Конгом. Более того, мудрейший обезьян подсказал адрес, по которому можно обратиться.

Утром Тока начал переговоры с руководством одного известного телеканала. Большие боссы предложили ему продемонстрировать свои навыки, и тот быстро залез на соседний небоскреб, пугая людей, пялящихся в окна.

Директор телеканала остался доволен. Он предложил Токе стать героем реалити-шоу, в котором ему будет отведена главная роль. Разумеется, обитатель джунглей согласился.

С тех пор карьера Токи пошла в гору. У него появились деньги, поклонники слава и, конечно, низменные удовольствия, о которых он так мечтал, сидя на пальме. Разумеется, Тока даже и не думает о возвращении обратно в джунгли! А вы можете поучаствовать в популярном реалити-шоу прямо сейчас и хорошо заработать!