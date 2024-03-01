Сюжет Wild Unicorns

В замке Чудес сегодня гуляли все: и дворовая чернь, и сам хозяин, и множество приглашенных гостей – лорд Ринкер, которому исполнилось шестьдесят лет закатил грандиозный пир в честь собственного Дня рождения! Надо сказать, это совсем не возраст для мага. Праздник проходил очень бурно – седовласые волшебники резвились, словно молодые офицеры в королевском гарнизоне, вино текло рекой и столы ломились от угощений.

Ближе к вечеру хозяин замка пожелал устроить салют. Благодаря магии ему удалось сделать великолепную иллюминацию, на которую слуги не потратили ни крупицы пороха. Впрочем, для королевского мага это было всего лишь самое обыкновенное чудо, которое не требовало особой подготовки.

Хорошенько подгулявшие волшебники вышли во двор в поисках приключений. Тут лорд Ринкер увидел конюха, который вел роскошного коня в стойло, и остановил слугу. Смерд тотчас же был отправлен отмечать День Рождения хозяина вместе с остальной чернью, а животному маг уготовил совершенно иную участь...

Захмелевшие гуляки решили повеселиться! Один их них взмахнул волшебной палочкой, и на голове лошади вырос зеленый куст. Второй сделал пару магических пассов – тут же из ушей коня потекли ручейки воды! Недовольный мерин громко заржал, а маги от души посмеялись над своими шутками.

Разумеется, хмельные гости хотели продолжать потеху! Чего только они не сотворили с несчастным конем, ей-богу, если бы в те времена существовало общество защиты животных, то лорду Ринкеру и его коллегам по волшебной палочке обязательно бы предъявили иск на баснословную сумму!

В конце концов кто-то из магов наколдовал коню пару козьих рогов. Потом этот творец убрал один, а второй выпрямил, посчитав, что так будет гораздо симпатичнее. Лошади к тому времени уже осточертели безумные эксперименты пьяных волшебников! Встав на дыбы, объект магических издевательств поскакал прочь со двора, получив вдогонку еще одно заклинание, которое превратило конский хвост в рыбий.

Однорогий конь ускакал куда подальше и ушел в лес. Там он встретил диких лошадей, которые приняли его за своего, несмотря на рог, торчащий во лбу, и огромный рыбий хвост. Беглец, спасшийся из замка Чудес, помогал кобылам пополнять маленький табун новыми лошадками. Многие жеребята унаследовали папин рог, правда, рыбий хвост эволюция посчитала совсем уж глупым делом и успешно исключила шутку пьяного мага из генетической линии. Вот так появились первые единороги!

Заодно от отца им передалась часть магии, которой того обработали пьяные волшебники. Говорят, многие единороги способны превращать камни в алмазы ударом копыта. А еще они обожают четырехлистный клевер и сочные зрелые мухоморы.

Но к чем нам их кулинарные пристрастия? Важно лишь знать, что единороги могут исполнять желания людей, которые покажутся им достойными, а не такими, как пьяная компашка, испортившая жизнь их далекому предку! Разумеется, просьба должна быть доброй. Если вы попросите наслать на голову недруга семь казней египетских, то волшебное создание громко заржет и ускачет в чащу и, возможно, поддаст вам на прощание своим рогом. Но, с другой стороны, никто не мешает попросить у единорога богатства или хотя бы один алмаз, который сам по себе является весьма ценным сокровищем!