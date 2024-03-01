Сюжет Blood Queen

Ванн Хелл и Мэри Хелл преспокойно жили в родовом замке, который был одним из самых больших в королевстве! Сразу за воротами начиналась огромная деревня, населенная сотней-другой крестьян. Слуги работали в поле, разводили скот и делали еще тысячу полезных дел, без которых замок неминуемо пришел бы в упадок, а старинный род Хеллов – имел все шансы отправиться на паперть за милостынею.

Пока глава семьи трудился, гоняя слуг в поте лица, Мэри Хелл сидела дома. Каждый знает, что когда у женщины появляется слишком много свободного времени, то в ее мозгу просыпается антирациональная чакра, вынуждающая красавиц творить всякие глупости. Конечно, известная стезя не минула и Мэри.

Однажды прекрасная дама разглядывала портреты ныне покойных родителей, грустно вздыхая о невосполнимой утрате. Она даже и думать боялась о том, что когда-нибудь вместе с любимым супругом тоже покинет этот мир! Хотя, скорее всего, они отправятся в могилу по отдельности, но такие малозначительные детали Мэри уже не волновали...

Красавица заперлась в библиотеке и погрузилась в чтение древних книг, надеясь отыскать какой-нибудь способ обмануть смерть. Конечно, Ванн Хелл ничего не знал о планах супруги, желавшей сделать ему приятный сюрприз.

Через несколько дней Мэри отыскала в книгах обряд вызова древнего мудреца, который мог ответить на любые вопросы. Только уже в процессе ритуала выяснилась неожиданная деталь: столь вежливым эвфемизмом автор книги называл самого настоящего вампира!

Призванный кровосос действительно оказался на редкость мудрым. Он объяснил, что «обессмертить» человека невозможно, потому как существо это глупое, зловредное и опасное для всех цивилизованных созданий – боги позаботились о том, чтобы люди поскорее обращались в прах и не портили вселенский баланс.

Мэри расстроилась, осознав всю тщетность своих усилий по увековечиванию семейного счастья. Вампир сжалился над ней и предложил обратить ее. Конечно, не через укус (так давно уже никто не делает, дикость какая-то!) – клыкастый мудрец дал ей сосуд кровавого зелья.

Разумеется, Мэри глотнула из бутылочки! И ничего не произошло... Она вернулась из подвала и допила почти все, оставив мужу пару глотков. Но зелье сработало – с каждым днем девушка менялась! Когда Мэри уже не смогла выходить под солнечный свет, она подрядила алхимиков создать аппарат по производству кровавого зелья, чтобы угостить им всех близких.

Вскоре мастера зелий, магии и прочей чертовщины закончили работу, и хозяйка замка, наконец, объяснилась с супругом, который к тому времени уже начал подозревать неладное. Ванн Хелл пришел в ужас – чего ему точно не хотелось, так это превращения в вампира! Супруг попытался окатить любимую святой водой, которая осталась с рождества, но ничего не вышло – Мэри ловко увернулась и исчезла, обругав благоверного дураком.

Ван Хелл приказал построить аппарат, наделяющий воду святостью, и объявил награду тому, кто найдет Мэри и угостит ее булькающей благодатью. Одна половина слуг ринулась искать Кровавую Королеву (так прозвали хозяйку за глаза), другие же наоборот остались с ней, рассчитывая глотнуть кровавого зелья, наделяющего человека бессмертием.

Вот так началась большая семейная ссора! На самом деле многие слуги плевать хотели на хозяина, на хозяйку и на их проблемы – они приходили в замок, надеясь «тиснуть» под шумок что-нибудь ценное, благо золота и древних реликвий тут хранилось предостаточно. Загляните во владения Кровавой Королевы и Ван Хелла – возможно, вам тоже повезет разбогатеть!