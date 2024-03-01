Book of Piggy Bank – Black Friday
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Обзор Book of Piggy Bank – Black Friday

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 89.14% - 96.01%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Book of Piggy Bank – Black Friday

Мистер Хрякли жирел не по дням, а по часам! И тут дело вовсе не в его безумной любви к самой разной еде. Просто Хрякли был очень успешным банкиром. Каждый день к нему приходили самые разные звери и животные, которые хотели получить немного деньжат или вложить сбережения...

Хрякли был одним из немногих дельцов в городе, который выдавали кредиты, не спрашивая о гарантиях возврата. Впрочем, у хитрого свина имелся один способ давления на должников, упорно не желавших возвращать предоставленные средства – банкир обращался в коллекторское агентство «Санитары леса». Сразу после получения заявки волк и его товарищи начинали «трясти» клиента, решившего, что выплачивать ссуду не обязательно. Надо сказать, «Санитары леса» прекрасно знали свою работу...

А еще в банке Хрякли есть множество выгодных вкладов. Если вы хотите приумножить сбережение, то самое время обратиться в «Пигги банк»! Проценты у Хрякли что надо...

Возможно, у вас есть драгоценности, ценные бумаги или другие активы? Тогда вы можете получить в «Пигги банке» целое состояние! Правда, ценности придется оставить у Хрякли. Конечно, залог клиент получает обратно, когда возвращает предоставленные деньги и проценты сверху.

Самые щедрые предложения в «Пигги банке» появлялись в «Черную пятницу». Ну где еще можно взять хорошую ссуду под половину процента?! Да это просто сказочные условия! Кстати, сегодня тоже «Черная пятница», так что у вас есть возможность воспользоваться услугами одного из самых известных банков в городе на очень выгодных условиях.

Все операции Хрякли записывает в специальную книгу. Ее обложка изготовлена из чистого золота – прямо на ней выгравирована огромная свиная морда. Мастер, который создал этот шедевр, также использовал и драгоценные камни, сверкающие на свету. Конечно, листы в книге самые обычные. Их можно вынимать и добавлять новые, если необходимо.

Эту книгу мечтал украсть мистер Хорь – один из самых проблемных клиентов «Пигги банка». Хуже всего, что «Санитары леса» не знали, как добраться до его наглой хитрой морды, которая пряталась в узкой норе, уходящей глубоко под землю. Мистер Хорь изрядно задолжал... правда, не столько, чтобы его можно было посадить за решетку, поэтому он продолжал дразнить коллекторов и думать о том, как спереть книгу Хрякли.

Однажды ночью злостный неплательщик пробрался в «Пигги банк» по канализационным трубам. Высунув голову из унитаза, он выбрался где-то в бухгалтерии и пошел искать рабочий кабинет мистера Хрякли. Найти комнату, в которой большой босс вершит великие дела, оказалось совсем не сложно – на двери висела табличка.

Мистер Хорь вошел в кабинет и начал жадно перерывать бумаги, надеясь отыскать книгу, в которой содержалась информация обо всех его долгах перед банком. Наконец, ворюга наткнулся на сейф, спрятанный за картиной. Он едва сунул нос, надеясь подобрать код, как на этаже послышались шаги – охрана делала очередной обход во время ночного дежурства!

Мистер Хорь пытался спрятаться, однако из этой затеи ничего не вышло... сотрудники службы безопасности быстро отыскали вора и отвели в комнату для допросов. Впрочем, тут сразу было ясно, что без полиции не обойтись. Охрана позвонила в участок, и уже через пять мину на пороге стоял детектив с парой полисменов. Теперь проклятый хорек точно за все заплатит...

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