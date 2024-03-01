Сюжет Dragon & Tiger

Боги света и тьмы сражались тысячи лет! Ни одна сторона не могла вырвать победу у другой – они были равными по силе! Свет и тьмы сменяли друг друга, то проигрывая, то наоборот одерживая верх над противником. Богам потихоньку надоедала вечная битва… божественные дела оставались не сделанными, и становилось очевидно – надо что-то менять, пока не наступил крах мироздания.

Боги тьмы создали огромного дракона! Он обитал в воздухе и лишь иногда спускался на землю, чтобы навести ужас на людей, которые преклонялись перед огромным созданием, обладавшим невиданной силой.

Пока мир находился под властью дракона, боги света создали волшебного тигра, обладающего огромной силой и удивительной ловкостью. Хищник напал на зловещую рептилию, намереваясь убить, но не тут-то было – его враг увернулся от смертоносных когтей и взмыл вверх. Дракон исчез в облаках, а потом камнем упал вниз, чтобы схватить тигра и поднять в небеса, но тот уклонился в последний момент! Создание темных богов схватило когтями воздух и осталось ни с чем… так началось сражение, которое продолжалось тысячелетиями.

Боги некоторое время наблюдали за своими подопечными, а потом ушли в иное измерение. Перед тем как покинуть мир людей, они решили, что править им будет тот, чей питомец победит. Ударив по рукам, они, наконец, ушли заниматься божественными делами, которые пришлось оставить на тысячи лет из-за маленького спора за право обладать уютным мирком.

Конечно, бесконечное сражение тигра и дракона не могло остаться незамеченным! Вся земля сотрясалась от великой битвы! Людям это не очень-то нравилось – только построишь новое поселение, как эти опять начинают скакать, рычать, кусаться… земля дрожит, дома рушатся, или вообще дракон огнем плюнет случайно и все – осталось от деревни одно воспоминание, да пара головешек.

Люди решили прекратить бесконечную войну. Они принесли тигру и дракону самое дорогое, что у них было – драгоценные камни и с десяток девственниц. На какое-то время вечная борьба прекратилась. Надо понимать, что стекляшки божественных созданий особо не интересовали, в отличие от второго дара, который был использован по прямому назначению.

План людей сработал! С тех пор они каждый год приносили в жертву драгоценности и девственниц. Взамен тигр и дракон пообещали не ссориться, тем более, боги все равно ушли и им, в общем-то, наплевать на все происходящее в этом мире. Правда, один раз кто-то из светлых сил заглянул погладить волшебную «кису» и удалился, увидев, как дракон делает вид, будто собирается нападать…

Однажды тигру и дракону снова принесли жертвы. Одна из девственниц спрятала в огромном лифчике нож, который собиралась использовать по прямому назначению. Когда божественные создания уснули, она вероломно убила обоих.

Разозленная девственница выковыряла каждому правый глаз и бросила гнить среди сокровищ. Она вернулась домой в свое поселение и принесла радостную новость. Люди хотели отправиться туда, где сражались тигр и дракон, но вовремя остановились – что если боги вернутся как раз в тот момент, когда они будут собирать драгоценности? Наверняка высшие силы разгневаются и примут их за убийц своих любимчиков! Впрочем, если вы не боитесь ярости богов, то можете попробовать забрать сокровища, лежащие рядом с телами тигра и дракона…