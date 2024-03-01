Сюжет Overdrive with Turbo Reels

Наконец пришло время для одного из самых ожидаемых событий в мире нелегальных гонок! Ралли будет продолжаться 24 часа. В нем примут участие пятеро гонщиков, которые буквально срослись со своими авто, все они – водители от бога! Кстати, вы можете поставить на любого из них. Победитель будет только один, а остальным придется ехать домой с пустыми карманами. Конечно, это сурово, но жизнь вообще не сахар!

Первого претендента на победу зовут Джейк. Парень крупно задолжал якудзе, а денег у него, как вы понимаете, нет совсем! Теперь мафия грозится сделать из него роллы или суши, которые подадут любителям японской кухни под видом какой-нибудь «Филадельфии» или «яки-маки». Конечно, Джейку это совсем не нравится! Он поборется за главный приз и, если он окажется самым крутым гонщиком, то обязательно расплатится с кровожадными злодеями.

Второй участник – парень по имени Том, однажды решил пройти обследование в клинике, тем более, страховка позволяла ему сделать это бесплатно. Ну врачи и нашли у него рак, да еще и в такой стадии, что в пору только молиться. Хотя, конечно, есть один экспериментальный препарат, который очень хорош! Правда, стоит особое лекарство совершенно безумных денег. Возможно, Тому удастся их заработать – у него примерно один шанс из пяти.

В гонке участвуют не только мужчины! Среди претендентов на победу есть и дама по имени Синди. По сравнению с двумя другими участникам, с которыми мы познакомились ранее, у нее вообще нет никаких проблем, если не считать жизни в трущобах. Она пыталась сделать карьеру в «горячем кино», однако так ничего особенно и не добилась, кроме средненьких гонораров. Тем не менее, Синди все еще не оставляет попыток выбраться из трущоб. Возможно, ей удастся превратить мечту в реальность, конечно, если она финиширует первой.

Четвертого гонщика зовут Пол. Он мечтает о покупке острова, который хочет заселить папуасами и стать их королем. Ну, по-крайней мере, это с его слов. А уж сколько в них правды – возможно, еще меньше, чем в предвыборных обещаниях демократов, то есть, вообще нисколько! Впрочем, пусть это даже будет концентрированное вранье, нам-то какое дело? Победитель имеет право тратить свой приз на все, что только заблагорассудится!

Ну и последней – вон тот бородатый тип! Его зовут Джордж. Говорят, он когда-то занимался политикой, но конкретно облажался по всем направлениям. Странно, почему его никто и никогда не видел по телику? Возможно, не такая уж у него была и большая должность! Кстати, некоторые тут говорят, будто его борода фальшивая... впрочем, вряд ли она поможет ему получить преимущество над остальными гонщиками.

Победителя ожидает многомиллионный приз. Разумеется, речь о славных добрых долларах, не о мексиканских же песо! Когда победитель доедет до финиша, его встретят как полагается: откроют шампанское, поздравят, предложат сфотографироваться... а потом отдадут ключ от банковской ячейки. Вы же не думали, что ему передадут вознаграждение в сумке или переведут на счет, чтобы потом чиновники из налоговой сунули нос в деньги, которые их вообще не касаются?! Приз принадлежит только победителю и никому более! И да, не забудьте поставить на кого-нибудь из наших гонщиков. Кто знает, может, вам тоже повезет хорошо заработать...