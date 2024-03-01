Merlin: Journey of Flame
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Обзор Merlin: Journey of Flame

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.29%
Max Win
Max Win: Х7500
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Merlin: Journey of Flame

Мерлин служил королю Артуру много лет, исполняя обязанности придворного мага. Задачи волшебника при дворе были чрезвычайно простыми! Королю Мерлин изготавливал самые разные микстуры, в том числе и для поддержания мужской силы, которая в отличие от растущей мощи Британии, угасала с каждым годом. Впрочем, благодаря магии великого Мерлина стоял не только трон, если вы понимаете, о чем я!

Королева требовала у волшебника самые разные средства для поддержания молодости и красоты. Тому оставалось лишь слушаться и повиноваться приказу госпожи. Кроме того, в замке часто болели слуги, которых, разумеется, должен был лечить придворный лекарь, но тот частенько не справлялся то ли потому что по образованию был коновалом, то ли из-за беспробудного пьянства.

Армия короля Артура часто ходила в походы. Рыцарям постоянно требовались эликсиры, восстанавливающие силы, исцеляющие раны и наделяющие особыми способностями. Как бы еще они могли сражаться с драконами?! Да стоило бы огромным огнедышащим созданиями чуть-чуть дыхнуть пламенем, и любой герой тут же превратился бы в обед, зажаренный в собственных доспехах!

Конечно, Мерлину все это надоело. Он обладал недюжинными способностями к магии, которые стоило бы реализовать в каком-нибудь тайном ордене! Но, увы... злой рок обрек искусного мага создавать лекарства, эликсиры и специальные микстуры для короля. Порой, воля судьбы кажется просто возмутительной!

Свободное время Мерлин проводил в библиотеке королевского замка. В этом месте хранились тысячи книг! Однажды волшебник пришел почитать и наткнулся на интересный фолиант, в котором неизвестный автор рассказывал легенду о могущественном драконе Эдо, который много лет назад едва не уничтожил Британию.

Огромное чудовище сжигало целые города! Только орден магов смог остановить монстра. В гнезде убитого дракона нашли яйцо, которое хотели уничтожить, однако верховный волшебник забрал его себе и унес глубоко под землю. Это был настоящий артефакт, наделяющий любого человека просто невообразимыми способностями к пиромантии!

Мерлин загорелся идеей найти яйцо дракона Эдо. Вечерами он просиживал в библиотеке, пытаясь найти хоть что-нибудь о легендарной пещере. И, спустя месяц, ему это удалось!

Мерлин отпросился у короля на очередную конференцию магов, но сам отправился туда, где находилась Пещера Пламени. Перед тем как начать путешествие в подземный мир, волшебник приготовил особый эликсир исцеления и сделал мерцающий кристалл, освещающий путь.

Он продвигался медленно, опасаясь возможной встречи с обитателями одного из самых древних мест в Британии. Огромных летучих мышей Мерлин сразил магией и, спустившись чуть ниже, расправился с троллями. Чем дальше волшебник углублялся в пещеру, тем более странные создания попадались ему на пути – разумеется, все они получали билет в один конец!

Наконец искатель драконьей силы вышел в огромный зал, через который протекала огненная река. Мерлин применил заклинание левитации, и без труда перелетел на другой берег. Тут-то он и увидел то самое яйцо! Из каменного артефакта, испещренного трещинами, вырывались едва заметные языки пламени. Мерлин потянулся к нему и почувствовал, как его тело наполняет поток сильнейшей магической энергии! Кажется, волшебник получил свой джекпот! Возможно, вам тоже повезет прямо сейчас!

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