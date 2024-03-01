Full Moon Magic
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Обзор Full Moon Magic

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.04%
Max Win
Max Win: Х5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Full Moon Magic

В индейском племени Тутубу произошла беда: шаман скоропостижно скончался! Утром говорящего с духами нашли у ритуального костра – он лежал на земле, зажав трубку губами, и смотрел остекленевшими глазами на яркое солнце, а неподалеку летали грифы, прикидывая, какой кусок падали отщипнуть первым. Вождь приказал забрать тело, чтобы похоронить, как полагается и поскорее, потому что от него уже чувствовался сомнительный запашок.

Шамана закопали, отдав последние почести. Оставалось только выбрать нового, но это оказалось не так просто – на вакантное место нашлось сразу три претендента.

Острый глаз прекрасно разбирался в травах. Кроме того, вождь давно знал его как надежного человека, с которым можно вести дела и пить огненную воду. Конечно, глава племени был не против назначить Острого глаза шаманом, но что делать с другими претендентами? Нельзя же просто взять и послать их в то место, на котором обычно сидят! По закону племени Тутубу каждый может попытаться стать шаманом, поэтому вождь просто обязан рассмотреть всех желающих…

Следующим претендентом был Длинный язык. К сожалению, он не мог похвастаться той же полезностью для племени, что и Острый глаз. Тем не менее, Длинный язык прослыл отличным собеседником! Это качество было особенно ценно, когда приходило время пить огненную воду. К тому же, жена вождя рьяно убеждала выбрать шаманом именно его – кто знает, почему первой даме племени так полюбился Длинный язык, но она голосовала за своего фаворита руками и ногами!

По закону племени Тутубу шаманский титул не передавался по наследству. В противном случае его могла бы получить Туна со всеми полагающимися преференциями – она была дочерью говорящего с духами, который умер то ли от чрезмерно крепкой смеси в трубке, то ли еще от какой беды.

Конечно, женщинам не запрещалось становиться шаманами, но на самом деле никто не желал видеть девушку в качестве второго лица племени. Что поделать – испокон веков среди Тутубу царил махровый шовинизм, с которым было просто невозможно бороться, да и, собственно, некому.

Туна прекрасно разбиралась в травах и знала несколько заклинаний. Она понимала, что ее шансы занять место отца невысоки, поэтому решила продемонстрировать остальным колдовские навыки. Оставалось только дождаться ближайшего полнолуния…

В назначенный вечер племя Тутубу собралось на опушке возле леса. Взошла полная луна, освещавшая людей, которые с интересом ожидали магическое шоу. Туна разожгла ритуальный костер и добавила в него особые травы. Предупредив остальных о том, что сегодня они увидят скрытое, девушка обратилась к высшим силам.

Над костром взвилось облако дыма – в нем появился Острый глаз, который украл из вигвама вождя отличный лук и сбежал в неизвестном направлении. На мгновение облако стало черным. Вождь уже было открыл рот, собираясь возмутиться, как вдруг высшие силы снова начали показывать скрытое. На этот раз в вигвам шамана зашел Длинный язык. Жена вождя встретила гостя с распростертыми объятиями, и дальше началось такое, от чего бы даже у кактуса иголки выпали!

Первый мужчина племени позеленел от злости! Выхватив томагавк, он наказал любовника своей супруги, укоротив ему язык и кое-что еще прямо до неприлично малых размеров. А Острого глаза теперь стали называть Гнусной крысой – лишившись уважения, тот больше не мог претендовать на звание шамана. Вот так магия победила шовинизм, и Туна унаследовала место отца!

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