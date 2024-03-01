Сюжет Prospector Wilds Megaways

Толстый Бас сидел у костра и вспоминал легенду о руднике «Золотой птицы», которую тут знал каждый старатель. Вчера он услышал эту историю от соседа, копавшего поблизости…

Много лет назад рабочие компании «Золотая птица» нашли огромную золотоносную жилу. Драгоценный металл вывозили едва ли не тоннами! И это еще не считая того золота, которое рабочие умудрялись выносить в самых глубоких местах своего тела…

Разумеется, у компании появились завистники. Многие хотели купить легендарный рудник, да только кто же будет продавать такой подарок судьбы?! Разве что умалишенный…

Банды, рыскавшие в округе, пытались отнять рудник силой. К счастью, охрана с легкостью отбила нападения небольших кучек бандитов, которые по большому счету были обычным отребьем, заслуживающим не больше, чем пулю в лоб.

И вот слухи о руднике достигли ушей Черного Джека – одного из самых опасных головорезов, командовавшего десятком убийц и грабителей, по которым давно плакала виселица. Банда напала на рудник «Золотой птицы», завязалась перестрелка и преступники оттеснили охрану в шахту. Впрочем, они и сами уходили все глубже…

В пылу заварушки кто-то выстрелил в ящик с динамитом, и произошел мощный взрыв! Пласт породы рухнул, в пещеру хлынули воды подземной реки, протекавшей совсем рядом, и все разом утонули. Ни работники «Золотой птицы», ни бандиты так и не смогли выбраться наружу.

Говорят, там остались горы золота! Бас повздыхал об утерянном богатстве и лег спать. Утром он снова отправился махать кайлом и взрывать породу, мечтая добраться до той самой жилы.

Бас решил взять побольше взрывчатки, и огромный пласт породы рухнул, превратившись в пыль. Вдруг земля в прямом смысле ушла из-под ног! Второй пласт породы обвалился следом, и Бас упал в подземную реку.

Он попытался выплыть наверх, но тут же замер, когда увидел завал, перекрывший вход в заброшенную штольню, рядом с которой стоял особый знак – четыре золотые птицы, сидящие на ветви дерева. Бас едва не захлебнулся от счастья! Конечно, ему сразу стало ясно, что за пещера находилась за завалом…

Бас вынырнул наверх, отдышался, а затем снова поплыл навстречу судьбе, которая решила сделать ему знатный подарок. Правда, оказалось, что проникнуть в рудник «Золотой птицы» совсем не так легко, как могло показаться изначально. Просто взять и взорвать породу не выйдет – динамит потухнет сразу, как только окажется под водой…

Бас никому не сказал о своей находке. Конечно, рабочие руки в таком деле не помешают, но с ними придется поделиться найденной добычей, а это казалось нашему герою совершенно неприемлемым!

Он решил сам разобрать завал по камешку, не торопясь. Конечно, работенка оказалась очень непростой… каждый день Бас вытаскивал несколько десятков камней, грязно ругаясь, и падая с ног от усталости. Но желание добраться до огромных залежей золота оказалось сильнее лени.

Наконец последние камни были убраны. Бас проплыл внутрь, расталкивая скелеты людей, которые нашли здесь свою кончину, и набил полные карманы золота! Он даже в сапоги напихал себе целую гору самородков, поэтому еле выплыл наверх. Бас оказался самым настоящим счастливчиком, возможно, вам тоже повезет!