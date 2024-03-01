Сюжет Santa’s Inn

Каждый год Санта отправляется в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть после напряженной работы. Представляете, сколько подарков ему приходится развезти во все уголки планеты? С ума можно сойти! Отпуск помогает Санте восстановиться и приступить к работе с новыми силами. Эх, если бы не эти маленькие каникулы, то он бы давно на все плюнул, и люди не увидели бы больше ни одного подарка под рождественской елкой!

Санта отдыхает в собственной гостинице. Небольшой отель, в котором есть развлечения на любой вкус, построили далеко на севере. Гостиница находится высоко в горах – в том месте никогда не ступала нога человека, да и йети побаиваются захаживать так далеко!

Впрочем, Санта кое-как уговорил снежных людей помочь поставить огромный тепловой генератор, который растопил лед и снег в радиусе километра. Ну и, конечно, температура воздуха тоже сильно поднялась – получился такой филиал тропиков в горах Лапландии!

В этом месте эльфы посадили пальмы, цветы, кустарники и прочую зелень. После облагораживания теплого островка, они приступили к постройке отеля. Подчиненные Санты трудились не покладая рук и закончили менее чем через месяц!

В отеле было несколько номеров. Вообще, Санта планировал отдыхать в гордом одиночестве (продажные женщины не в счет), но потом подумал об эльфах. Нет, ну серьезно, почему бы иногда не поощрять кого-нибудь из ребят за хорошую работу? Эльфам тоже не чужды низменные удовольствия – пусть отдохнут, как полагается!

Развлечений в отеле Санты было предостаточно. На первом этаже находился бассейн с бильярдом, СПА, ресторан, в котором гостям предлагали лучшее меню, и, конечно же, бар. Выбор напитков в питейном заведении при отеле приятно удивил бы абсолютно всех, начиная от любителей клубных коктейлей и заканчивая поклонниками односолодовых виски.

Под мансардой обустроен люкс. Среди эльфов пошел слушок, будто бы в этой комнате имеются самые разные приспособления для любителей бандажей, масок с кляпами и прочих интересных вещиц, которые есть в клубах по интересам.

Чуть поодаль от гостиницы построен люксовый сарай. Понимаете, Рудольфу и другим оленям тоже надо где-то отдыхать! Но не пускать же всю эту скотскую кавалерию в гостиницу – иначе придется делать ремонт, как в прошлый раз! Это когда Санта напился вдрызг и решил, что ушастые эльфы – это замаскированные телепузики... ну он взял ружье и решил избавить мир зла. Хорошо, что патронов была всего одна обойма и никто не пострадал. Тем более, эльфы потом получили компенсацию с извинениями, так что к Санте вообще никаких претензий нет и быть не может.

Разумеется, на первом этаже было казино. Все желающие могли испытать удачу и сорвать банк, если, конечно, леди Удача не будет против. В казино было все, начиная от автоматов и заканчивая экзотическими видами рулетки.

Во дворе стояла огромная елка, украшенная, согласно рождественским традициям. Она очень интересно смотрелась на фоне пальм, которые эльфы посадили по приказу Санты.

В общем, отель этот – весьма неплохое место. Говорят, что Санта иногда берет сюда людей, если те хорошо вели себя целый год. Главное застать его, когда он придет в ваш дом, ухватить за плечи и трясти, пока тот не согласится взять вас с собой в отель. В гостинице Санты вас ждет море незабываемых впечатлений! Только помните, что надо хорошенько спрятать ружье, если хозяин отеля начал пить вторую бутылку виски за вечер...